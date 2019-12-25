Umut Bulut: Malatyasporumuzun istenilen yerde olmasına katkıda bulunacağım

SÜPER Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut, takımıyla idmanlara başlarken, "Malatyasporumuzun inşallah özenilen, istenilen yerde olmasında katkıda bulunmak istiyorum. İnşallah muvaffak olurum" dedi.

Yeni Malatyaspor, ligde ilk yarının son ve 17'nci haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra serbest çalışma gerçekleştirdi. İdmana sakatlığı bulunan Eren Tozlu ile izinli Chebake, Mina ve Acquah katılmazken, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan transfer edilen deneyimli golcü Umut Bulut yeni takımıyla çalışmalara başladı. Antrenman, dar alanda istasyon çalışmasının ardından tamamlandı.

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Bulut, Yeni Malatyaspor'a katılmasını sağlayanlara teşekkür ederek, "Başkanımız Adil Gevrek ve Sergen hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir kulüp ve camiaya geldim. Hedefleri olan güzel bir camiaya geldim. İnşallah ben de bu seneki hedeflerde, ikinci yarı, bugün tabii ki başladım ama ikinci yarı oynadığım süre içerisinde takıma katkı yapıp, Malatyasporumuzu inşallah özenilen, istenilen yerde olmasında katkıda bulunmak istiyorum. İnşallah muvaffak olurum" dedi.

Tecrübeli futbolcu, bir sezonda 34 lig maçı olduğunu ve her sene 30 maçın üzerinde forma giydiğini anlatarak, "Oynamadığım maçlarda da cezalı durumdayken oynamadım. Bir de en önemli olay da Sergen hocamızın, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yeteneği, belki birinci olan hocamızdan bahsediyoruz futbolcu olarak. Sahada gerekeni ben göstereceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'un Türkiye'de en iyi hücum yapan takım olduğunu ifade eden Umut Bulut, "Bunu zaten buraya geldiğim için değil, bundan önce de belliydi zaten oynadığı futbolla, futbolcularıyla. 23 puan, inşallah bu maçı kazanırız, 26 puanla ilk yarıyı bitirirsek ikinci yarıya daha avantajlı, üst sıraları bitirmek için önemli bir galibiyet olacağını düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi olur" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin 'Galatasaray, Kayserispor ve Malatyaspor'a birlikte 3 sarı-kırmızılı takımda oynadın, bu bir tesadüf mü?' sorusuna ise Umut Bulut, "Tesadüf tabii, nasip kısmet. Her şey nasip kısmet. Bu sene de yine Malatya'ya nasip oldu" şeklinde cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan görüntüler

Futbolcuların çalışması

Umut Bulut'un açıklamaları

İdman ortasında toplantı

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,