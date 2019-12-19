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Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'u kadrosuna kattı.

19.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:56 Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'u kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Umut Bulut ile anlaştığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "466 maçta 158 gol atan, 69 kez milli formayı sırtına geçiren
santrafor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut Bulut'un ligin ikinci yarısında forma giymeye başlayacağını söyledi.
Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çelikel, "Umut Bulut ile 1,5 yılık anlaşma imzaladık. Faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Umut Bulut, Spor

Kaynak: AA

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