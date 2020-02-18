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Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni olan Umut Duygu ile bir birlikteliğe başladı. Umur Duygu kaç yaşında? Kadıköy'de bir merkezde spor eğitmenliği yapan Umut Duygu nereli? Umut Duygu biyografisi haberimizde.

18.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:21Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?

Umut Duygu hayatı merak ediliyor. Beden Eğitimi ve Yüksek Okulunden mezun olan Umut Duygu kimdir? Çeşitli spor türlerinde başarıyı yakalamış ve aynı zaman da boks sporunda da üstün performans gösteriyor.

UMUT DUYGU KİMDİR?

Duygu, 9 Mart 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulundan mezun oldu. Crossfit, Fitness, Boks, Kickboks ve Functional Training alanlarında eğitim veriyor.

Amerıcan College Of Sport Medıcıne, Amerıcan Councıl On Exercıse kurumlarında eğitim aldı. Burçin Terzioğlu ile birlikte olduğu iddia edilen Duygu'nun oyuncu ile aynı anda Filipinlerde tatilde olduğu öne sürülmüştü. Çiftin sosyal medya hesaplarında aynı anda ve aynı yerde fotoğrafları yer alıyor.


Burçin Terzioğlu, Gündem, Magazin, Güncel

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