Umut Işığı umut olmaya devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediyesi bünyesinde kurulu olan Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma birimi her etkinlikte kermes açarak buradan elde ettiği geliri eğitime harcıyor.



Akçakoca Belediyesi 1.Palamut Festivali Satranç turnuvasında, Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz öncülüğünde okullara destek için başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında kermes düzenlenmişti. Umut Işığı Yardımlaşma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, başlattığı sosyal proje çerçevesinde tüm etkinliklerde düzenlenecek olan kermeslerde elde edilen gelirle eğitime destek verileceğini söyledi.



Yanmaz, eğitime destek amaçlı düzenlenen bu kermese katkı sağlayan Özkök Kültür ve Sanat evindeki kursiyerlere teşekkür ederek bundan sonraki süreçte de birlikte birçok sosyal çalışmalara imza atacaklarını bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA