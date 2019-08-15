Umut Kervanı Silopi'de 200 aileye kurban eti ulaştırdı

Umut Kervanı Vakfı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde kurban bayramı dolayısıyla 200 aileye kurban eti ulaştırdı.



Umut Kervan Vakfı Silopi Temsilciliği üye ve gönüllerinden oluşan bir ekip, kurban bayramı dolayısıyla hayırseverlerin bağışlarıyla 13 küçükbaş ile bir büyükbaş hayvan kesti. Kesilen kurbanlar eşit ağırlıklarla poşetlere konulduktan sonra mahalle-mahalle gezilerek önceden tespit edilen 200 aileye ulaştırıldı. Vakfın Silopi Temsilciliği Yardım Komisyonu üyelerinden Hızır Akyel, hayırsever, fakir ve muhtaçların arasında köprü vazifesi görmeye devam ettiklerini belirterek, 200 aileye kurban etti ulaştırdıklarını söyledi. Bağışlarından dolayı hayırseverlere vakıf olarak teşekkürlerini ileten Akyel, "Bölgenin sosyo-ekonomik yapısından kaynaklı fakir ve yardıma muhtaç aileler sayısı normalin üzerinde. Hayırsever halkımızdan ricamız yardım ve bağışlarını eksik etmemeleridir. Çalışmalarımız bayramla sınırlı değil, Bayramdan sonra da devam ediyor. Hayırseverler isterlerse bağışlarını bize teslim edip biz ulaştırabiliriz, isterlerse de kendileri bize eşlik edip dağıttığımız aileleri yerinde görebilirler. Bağışlarını eksik etmeyen hayırseverlere teşekkür ediyoruz, Allah dergahında kendisi için kabul buyursun" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA