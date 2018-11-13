Umut Meraş'a Lille Talip Oldu

Sezon başında Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Umut Meraş'a flaş talip. Fransa'nın Lille takımı, Bursaspor forması ile bu sezon 7 maçta süre alan Umut Meraş'ı transfer listesine aldı.

Galatasaray'ın sezon başında ilgilendiği ancak Ömer Bayram'da karar kılıp vazgeçtiği Umut Meraş, kısa sürede Fransızların ilgisini çekti. Bursaspor forması ile bu sezon ligde 7 maçta forma giyen ve 1 gol kaydeden genç sol beki Lille Kulübü takibine aldı.

BURSASPOR'UN KAPISINI ÇALACAKLAR

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille Kulübü scoutlarının Umut Meraş'ı izleyip beğendiği ortaya çıktı. Lille'in, takip altına aldığı Umut Meraş için Bursaspor Kulübünün kapısını devre arasında çalması bekleniyor. Yeşil beyazlı kulüp 22 yaşındaki sol beki, sezon başında 265 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. (Futbol Arena)