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Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a 10 milyon lira teklif etti

Beşiktaş, Bursaspor forması giyen milli oyuncu Umut Meraş'ı kadrosuna katıyor. Siyah beyazlı ekibin Umut için son teklifi 10 milyon lira ve kaleci Utku Yuvakuran'ın kiralanması olduğu öğrenildi.

03.08.2019 10:04
Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a 10 milyon lira teklif etti

Transfer dönemine oldukça durgun başlayan Beşiktaş, sol bek arayışlarını Umut Meraş ile sonlandırmak üzere. Milli oyuncu için hafta içerisinde Bursaspor ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya varamazken, ibre yeniden Beşiktaş'a döndü. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'ın Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın 'Feda' döneminde antrenör olarak görev aldığı Beşiktaş'ta yöneticiliğini yapan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile sıkı temasta olduğu biliniyor.

NAİBİ SÜRECİ BİZZAT YÖNETİYOR

Öte yandan transferin resmi sürecini yönetenler arasında Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi de yer alıyor. Beşiktaş cephesinin, yabancı sol beklerden vazgeçmesi üzerine gelen son resmi teklifi ise 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran'ın kiralanması oldu. Bursaspor Kulübü de bu teklife sıcak bakarken, tarafların anlaşma sağlaması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Bursaspor'da önceki başkan Ali Ay, Umut Meraş için Beşiktaş ile el sıkışmış ancak sonrasında transfer rafa kaldırılmıştı.

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utku yuvakuran, Bursaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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