Umut Meraş kimdir? Fenerbahçe, Umut Meraş için bastırıyor!

Fenerbahçe transfer haberlerine göre sarı lacivertliler, Bursaspor'dan Umut Meraş'ı transfer etmek istiyor. Hasan Kaldırım'ın sakatlığı sonrasında Ersun Yanal, Umut Meraş'ın transferi için onay verdi. Sportif direktör Damien Comolli ise Bursaspor ile görüşerek futbolcu için tekliflerini sunacak. Bursaspor'un bonservis ücreti olarak 1,5 milyon Euro istediği iddia ediliyor. Peki, Umut Meraş kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynuyor?

UMUT MERAŞ KİMDİR?

Umut Meraş, 20 Aralık 1995'te İstanbul'da doğdu. Babasını küçük yaşta kaybeden Umut'un annesi de bir dönem futbol oynamış. Futbol hayatına Şehreminispor Kulübü adım attı.

Sarıyer alt yapısına geçen Umut Meraş, 2014 yılında Boluspor, 31 Ağustos 2018 tarihinde ise Bursaspor takımına transfer oldu. Transferi için Bursaspor Boluspor takımına 265 Bin Euro bonservis, Umut Meraş'a ise 350 Bin Euro imza bedeli ödedi.

Henüz A Milli takımda forma giymeyen genç futbolcu Türkiye U21 Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Saol ayağına hakim olan ve sol bekte oynayan Umut Meraş'ın Bursaspor ile sözleşmesi, 2020'ye kadar devam ediyor.