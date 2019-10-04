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Umut Nayir'den röportaj cevabı: Konuşacak yüzümüz mü var abi?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Wolverhampton 1-0 yenildi. Siyah beyalzı oyuncu Umut Nayir, "Röportaj yapalım mı?" sorusuna "Yüzümüz mü var abi" diye cevap vererek üzüntüsünü dile getirdi.

04.10.2019 09:26

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Wolverhampton Wanderers'a 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Gece kusma ve bulantı yaşayan Abdoulay Diaby'e 'Viral gastroenterit' teşhisi sonrası serum tedavisi uygulanmaya başladı ve maçın kadrosunda yer verilmedi. George- Kevin N'Koudou ise ısınmaya çıktıktan bir dakika sonra şiddetli migren ağrısı yaşadı. Fransız futbolcu gözyaşlarıyla apar topar sahadan ayrıldı.

Ligde ve Avrupa'da galibiyeti unutan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında da son dakikada yediği golle yıkıldı. Maçtan sonra oldukça üzgün olan siyah-beyazlı futbolcuların ağzını bıçak açmadı.

"YÜZÜMÜZ MÜ VAR KONUŞALIM!"

Karşılaşmanın ardından basın mensupları Umut Nayir'e, "Röportaj yapalım mı?" sorusunu yöneltti. Umut ise, "Yüzümüz mü var abi, şimdi konuşacak yüzümüz yok... Neyi konuşalım"yanıtını verdi.

Umut Nayir'den röportaj cevabı: Konuşacak yüzümüz mü var abi?

Beşiktaş, Avrupa, Spor

YORUMLAR(17)
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AVCI GİT:Tiyatroya devam, sanki dersin yıllarca ter dökmüş, göz yaşları içerisinde kalmış vah vah... Hiç de güleceğim yoktu doğrusu. Bu takım için necip denilen kötü bir ikinci lig oyuncusu aglamiyorsa sen kimsin ki ağlıyorsun. :) hahaha
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SELO SEL:ohhhhh cok güzel coooook! Gülme Komsuna, gelir basina Karakargalar sizi. Biz dedik akilli olun diye. Dinlemediniz, simdi sürünün!
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BJK:Kanatlar lens ve canere kaldigi surece bu takim bi yere gidemez
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ONURLU UMUT:''Yüzümüz mü var abi, şimdi konuşacak yüzümüz yok. . . Neyi konuşalım'' Sn Fikoprens Deha Aptiş, bu cümlenin bir anlamı var mı ? Bu cümleler onurlu insanların, duygularını ifade yöntemidir. Herkes anlamayabilir, herkes kullanamayabilir. .
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MEMET33:ÜZÜLECEK BİRŞEY YOK, BU HAFTA AVRUPADA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM FENERBAHÇE, ONUNDA RAKİBİ TARSUS İDMANYURDU. RENKDAŞDIR ARKADAŞLAR.
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ÜSKÜDARLII:bizi bırakın, kendinize bakın sataşmayın.
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KARTAL:bunu söylemekte başarı sayılır
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NAYİR NOLAMAZ:2 galibiyetle avrupa fatihi olunmaz. mahalle takımı yenildikleri. Yazık.
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METİN:Adam hiç olmazsa yüzümüz varmı konuşmaya değip özeleştiri yapmış siz olsaydınız iki hafta ağlardınız yok hakem yok penaltı yok ofsayt vs sizin cl liginden getireceğiniz puan eksik olsun tabela 4. sü olacaksınız hahahah
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