Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Umut Nayir: "Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi"

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbide takımına galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir, "Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi.

31.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:55
Umut Nayir:
Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş 'ın sahasında Galatasaray 'ı 1-0 mağlup ettiği derbide takımına galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir, "Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi. Kulüp tarihi açısından kader belirleyici bir gol değil ama kendi tarihim için çok değerliydi" dedi.
Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. Öncelikle koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardımda bulunduğunu dile getiren genç oyuncu, "Evde kalmak zorunda olan, çalışmayan insanlarımız var. Biz de yapabildiğimiz yardımları yapmaya çalıştık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ülke olarak ayağa kalkmamız lazım. Bu durumda bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Hukuk Fakültesi'nde okuyan Nayir, antrenmanlar ve maçlardan dolayı sınavlarına giremediğini fakat okulunu bitirmek istediğini belirtti.
"GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL ÖZELDİ"
Ligin ilk yarısında takımına 3 puanı getiren golü attığı Galatasaray maçı hakkında da konuşan Umut Nayir, "İlk kez 11'de sahaya çıkmıştım ve ilk derbi maçımdı. Mahcup olmadan altından kalkmak da çok önemliydi. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Maç toplantısında öğrendim oynayacağımı. Kazandırdıktan sonra da duyguyu tarif etmesi çok zor. Yaşadıklarımı tam olarak dile getiremiyorum. Ne mutlu ki öyle bir an yaşadım. Gönül verdiğim takıma taraftar önünde derbi kazandırmak çok hoş bir duygu. Attığım gol benim için çok özeldi. Kulüp tarihi açısından kader belirleyici bir gol değil ama kendi tarihim için çok değerliydi" şeklinde konuştu.
Golden önce Caner Erkin ile arasında geçen diyaloğu anlatan Nayir, "Maçın içinde birkaç tane orta yapmıştı ama ön direkte rakip karşıladı. Golden birkaç dakika önce yanına çağırıp ortaları öne yapıyorum sen başka yere gitme dedi ve ortayı da oraya yaptı. Caner ağabeyin sayesinde attım gollerimin çoğunu. Ona çok ihtiyacım var" diye konuştu.
"KÜÇÜKKEN BEŞİKTAŞ'I DESTEKLİYORDUM"
"En iyi Beşiktaşlı sahada işini en iyi yapandır" diyen golcü futbolcu, "Küçükken Beşiktaş'ı destekliyordum. Ben de Beşiktaşlılığımı sahada yansıtmak istiyorum. Saha dışında da Beşiktaşlı duruşuna uygun olmaya gayret ediyorum. Üstüne koyarak devam etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Galatasaray, Beşiktaş, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Umut Nayir: 'Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’nın Fransa da son rakamları açıkladı! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
İtalya'nın Fransa da son rakamları açıkladı! Ölü sayısı hızla artıyor
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haberler
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:54: Dağlık Karabağ'daki sözde seçimlere tepkiler - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:51: Gözetim altında kaldıkları yurdun camlarından şarkı söylediler - Haber 20:50: İtalya, virüs nedeni ile hayatını kaybedenler için yas tuttu - Haber 20:50: İzmir'de ambulans kaçıran şahıs yakalandı - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber