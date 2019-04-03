Çiçeği Burnunda Baba Umut Oğuz Kimdir?

Bebek bekleyen oyuncu Umut Oğuz ve eşi Sevilay Oğuz, 2 Nisan'da oğullarını kucaklarına aldı. Peki, baba olan Umut Oğuz kimdir?

UMUT OĞUZ KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nden mezun oldu. 1994-1999 yılları arasında çeşitli otellerde çalıştı. Bu dönemde Fethiye'de bir animasyon sahnesindeyken yönetmen ve Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan tarafından fark edildi.

ADANALI DİZİSİNDE YER ALDI

Ahmet Gülhan'ın teşvikiyle 1999 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde oldu. 2008 yılında "Emret Komutanım" adlı dizide oynadı. 2008-2010 yılları arasında Adanalı dizisinde ''Fiko ve Lezize Nine'' karakterlerini canlandırdı. 2014 yılında "Figüran" adlı sinema filminde rol aldı. 2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide yer aldı.