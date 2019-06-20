Uşak Üniversitesi
koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa
Birliğince (AB) desteklenen projede eğitim alan down sendromlu 18 genç, "Umut Otobüsü" adlı oyunla sahneye çıktı.Yaşar Üniversitesi
Salonu'nda oyunlarını sahneleyen gençler, bir gencin ormanda kaybolmasını ve umuda yolculuğunu Selda Uzunkaya'nın kaleminden anlatan öyküyle izleyicilerden alkış aldı.
Avrupa'nın farklı ülkelerinde hayata geçirilen In Orchestra Projesi'nde 3 yıl boyunca eğitim alan 18-35 yaş arası gençler, 28-29 Haziran'da da aynı oyunu İtalya
'nın Floransa
kentindeki Sanat Festivali'nde sahneleyecek.
Floransa'dan sonra Milano
Proje Koordinatörü Uşak Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral Özçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Floransa'daki Sanat Festivali'nin ardından Milano'ya geçip oyunu sahneleyeceğiz. Çok çalıştık, finale geldik. Her çocuk kendini ifade edecek bir yöntem geliştirdi. Bunu bir son olarak görmüyoruz. Projelerimiz devam edecek." dedi.
Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ve Dokuz Eylül
ile Yaşar üniversitelerinden öğretim üyelerinin yer aldığı projeye, İzmir
Down Sendromu Derneği de destek veriyor.