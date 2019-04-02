Umut Savar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ ÇİVRİL belediye başkan adayı olan Umut Savar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ ÇİVRİL ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Umut Savar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ ÇİVRİL adayı Umut Savar kimdir? BTP DENİZLİ ÇİVRİL adayı Umut Savar yüzde kaç oy aldı?

Umut Savar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ ÇİVRİL belediye başkan adayı olarak gösterilen Umut Savar ÇİVRİL ilçesinde % 0,54 oranında oy almıştır. ÇİVRİL ilçesinde % 0,54 oranında oy olan Umut Savar adlı BTP adayı toplamda 209 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ ÇİVRİL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.