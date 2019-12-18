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Umut Süleyman Altınpa'dan bir şampiyonluk daha

Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa, ABD'de düzenlenen Muscle Contest Excalibur NPC İFBB Men Physique yarışmasında şampiyon oldu.

18.12.2019 00:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:39Umut Süleyman Altınpa'dan bir şampiyonluk daha

Umut Süleyman Altınpa, Los Angeles'ta düzenlenen Muscle Contest Excalibur NPC İFBB Men Physique yarışmasında adına yarıştı. 26 ülkeden 400 sporcunun katıldığı yarışmada şampiyon olan Altınpa, MR. Olimpia Arnold ve İFBB Pro Card olan tüm İFBB Pro Lig organizasyonlarında yarışmaya hak kazandı. Altınpa böylelikle bir yılda hepsi ABD'de olmak üzere Türkiye'ye 5 şampiyonluk getirmiş oldu.

"ÖDÜL TÜRKİYE'YE GİTTİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

Umut Süleyman Altınpa yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada ''Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Tabii yıllar boyu yaptığım disiplinli çalışmanın böyle uluslararası bir yarışmada takdir kazanması çok mutlu edici bir şey. Sonuçta ailemizden sosyal hayatımızdan feragat ederek bu yarışmalara hazırlanıyoruz. 26 ülkeden 400 sporcunun katıldığı büyük bir organizasyonda sonuca erişmiş olmak bu işi doğru yaptığımı gösteriyor. Bu tür yarışmaların böyle bir anlamı var. Bundan sonraki yarışmalardan Türk bayrağını dalgalandırmak için daha güçlü ve kararlıyım. Bu süreçte dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Spor

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