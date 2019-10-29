Umut Süleyman Altınpa, Yılın En İyi Fitness Modeli oldu!

Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa, Amerika, Kaliforniya'da düzenlenen WBFF Official Şampiyonası'nda 19 farklı ülkeden katılan tüm rakiplerini geride bırakarak "Yılın En İyi Fitness Modeli" unvanının sahibi olarak ülkemizi temsil etti. Milli sporcu Umut Süleyman Altınpa; birinciliği üstlenmenin gururu ile; "Türk Bayrağını" gururla göğsünde taşıyarak, yurt dışı basınında büyük yankı uyandırdı.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIĞIM İÇİN GURURLUYUM"

Profesyonel lig kartlarının tümüne sahip olan ve Yılın En İyi Fitness Model unvanına sahip Altınpa, "Bu yarışma için uzun yıllardır emek veriyorum. Yurtdışındaki eğitim ve yenilikleri takip ediyorum. Bir senedir aralıksız antreman ve düzgün bir beslenme programı ile başarıya ulaştığını belirterek, Bayrağımızı uluslararası bir platformda dalgalandırma imkanı bulduğum için çok mutlu ve gururluyum, bundan sonraki amacım da bu yolda Türk azmini ve başarımı göstermek olacak" ifadelerini kullandı.

Umut Süleyman Altınpa daha önce de San Diegoda iki kez ikincilik, Santa Monica'da iki kez üçüncülük ve Kaliforniya'da 2 kez şampiyonluk alarak Türk Sporcu kimliği ile ülkemizin adını global arenada duyurduğunu sözlerine ekledi.

UMUT SÜLEYMAN ALTINPA KİMDİR?

Umut Süleyman Altınpa 1990 da Denizli'de doğdu, ancak aslen Lübnan asıllıdır. 13 yaşında spor ve tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Altınpa lise dönemine kadar Antalya'da okudu. Okul hayatı boyunca tiyatro oyunlarında ve birçok spor dalında başarılı oldu. Ardından eğitimine ve kariyerine İstanbul'da devam etmeye başlayan Umut Süleyman Altınpa 2016'da kendi isminin baş harflerinden oluşan USA TEAM'ı kurdu. 2017'de Craft oyunculuk okulunda bir yıllık eğitimini başarı ile tamamlayıp Amerika'ya gitti. Los Angelesta Eric Morris ve İvana Chubbuk'ın Oyunculuk metotları hakkında work shoplara katıldı. Bu sırada vücut geliştirme yarışmalarına katılarak 2018 ve 2019 da altı farklı kategoride iki kez üstüste "yılın en iyi men fiziği" seçilerek şampiyon oldu. Yine aynı kategoride San Diego'da iki kez ikincilik Santa Monica'da iki kez üçüncülük alarak bu işin merkezi olan Kaliforniya'da ilk üçte kalarak ülkesini gururlandırdı. Umut Süleyman Altınpa, bir dizide de başrol olarak oynadı. Altınpa, kurduğu spor salonlarında eğitmenlik yaparak öğrencilerine yardımcı olmaktadır.