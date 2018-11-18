Umut Treni Derneği Gönüllüleri Buluştu

Umut Treni Yardımlaşma ve Dayanışma Treni Derneği gönüllüleri, kahvaltıda bir araya geldi.
Umut Treni Yardımlaşma ve Dayanışma Treni Derneği gönüllüleri, Maltepe
Sahili'nde geleneksel sabah kahvaltısında buluştu.
Kahvaltıya Dernek Başkanı Burhaneddin Güler, Sancaktepe
Engelliler Derneği Başkanı Rukiye Yıldırım
ve 200'e yakın gönüllü katıldı.
AA muhabirine konuşan Burhaneddin Güler, derneğin 2011 yılında kurulduğunu belirterek, " Türkiye
'nin her şehrinden sayısız ihtiyaç sahibine ulaşmak için bir araya gelmiş çok büyük bir aileyiz. Yapılan desteklerle günüllülerimiz ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımda bulunuyor." dedi.
Kahvaltının ardından çalışmalarda emeği geçen gönüllülere teşekkür plaketleri sunuldu.
Rukiye Yıldırım,Sancaktepe,Sabah,Maltepe
18 Kasım 2018 Pazar 11:23