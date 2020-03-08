Umut yolculuğunun ilk bebeği gözlerini açtı
Umut yolculuğunun ilk bebeği gözlerini açtı Edirne'ye gelerek Avrupa ülkelerine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısında beklerken sancısı tutan ve hastaneye getirilerek doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı.
08.03.2020 11:17
Umut yolculuğunun ilk bebeği gözlerini açtı
EDİRNE - Edirne 'ye gelerek Avrupa ülkelerine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısında beklerken sancısı tutan ve hastaneye getirilerek doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından, Edirne'ye akın eden binlerce göçmenin arasından bulunan bir diğer aile ise Suriye uyruklu Abdüd ailesiydi.Yunanistan güvenlik güçlerinin gaz bombalı ve zaman zaman gerçek mermilerle göçmenlere saldırı gerçekleştirdiği tampon bölgede kurdukları çadırda 10 gündür kalan Suriye uyruklu 22 yaşındaki Zeyneb el Abbüd'ü doğum sancısı yuttu.Bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Abdüd'ü ve dünyaya getirdiği kız çocuğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sahiplendi.Hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu olan aile, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatıyla misafirhanede konaklıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi, " Bakanımız ve valimizin talimatları doğrultusunda aile çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığı pisko sosyal destek grubu olarak Kadın çocuk yaşlı ve engelli bireylerin insani yaşam koşullarının sağlanması amacıyla tüm personelimiz ve komşu illerden gelen psikososyal destek ekiplerimizle sahada hizmet etmeye devam edeceğiz.
EDİRNE - Edirne 'ye gelerek Avrupa ülkelerine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısında beklerken sancısı tutan ve hastaneye getirilerek doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından, Edirne'ye akın eden binlerce göçmenin arasından bulunan bir diğer aile ise Suriye uyruklu Abdüd ailesiydi.Yunanistan güvenlik güçlerinin gaz bombalı ve zaman zaman gerçek mermilerle göçmenlere saldırı gerçekleştirdiği tampon bölgede kurdukları çadırda 10 gündür kalan Suriye uyruklu 22 yaşındaki Zeyneb el Abbüd'ü doğum sancısı yuttu.Bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Abdüd'ü ve dünyaya getirdiği kız çocuğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sahiplendi.Hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu olan aile, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatıyla misafirhanede konaklıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi, " Bakanımız ve valimizin talimatları doğrultusunda aile çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığı pisko sosyal destek grubu olarak Kadın çocuk yaşlı ve engelli bireylerin insani yaşam koşullarının sağlanması amacıyla tüm personelimiz ve komşu illerden gelen psikososyal destek ekiplerimizle sahada hizmet etmeye devam edeceğiz.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Umut yolculuğunun ilk bebeği gözlerini açtı
Manşet
Haberler
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haberler
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haberler
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Haberler
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi
Haberler
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti