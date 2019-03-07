Umutla Bekleyenlere 15 Dakikalık Kocaman Destek

Üç buçuk yaşındaki Öykü Arin için başlatılan ve tüm Türkiye'ye yayılan, Lösemili hastalara umut olmak için düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına Ataşehir Belediyesi de desteğiyle hastaların umudunu yeşertmeye öncü oldu.

KampanyayaAtaşehir Belediye çalışanları büyük ilgi gösterdi. Destekçiler, Türk Kızılayı'nın bağış otobüsünün bulunduğu Ataşehir Belediye binası önünde toplandı. Belediye çalışanlarının yanı sıra kan ve kök bağışı kampanyasına bir destek de kan bağışı yaparak Battal İlgezdi'den geldi.

10 Şubat Pazar günü Ankara Arena Aday Tanıtım Toplantısı'ndan dönen İlgezdi, ayağının tozuyla kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek vermek için havaalanından Türk Kızılayı'nın bağış otobüsünün bulunduğu Ataşehir Belediye binasının önüne geldi. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin (TÜRKÖK) açıkladığı bilgiye göre 963 çocuk, 871 yetişkin olmak üzere toplam bin 834 hastaya belediye çalışanlarından ve Battal İlgezdi'den de destek, büyük oldu.

Battal İlgezdi bu tür kampanyaların sürekliliğinin olması gerektiğini dile getirdi. İlgezdi: 'Lösemili çocuklara ve yetişkinlere umut olmak hepimizin yalnızca 15 dakikasını alır. Bir insanın on beş dakikası başka bir insanın yaşam sevincine yeniden kavuşmasını sağlayabilir. İnsan böyle bir duyguya vesile olmaktan başka ne isteyebilir ki?Vatandaş olarak bizler görevimizi yapıyoruz. Belediyede çalışan arkadaşlarımız da sağ olsunlar duyarlılıklarını gösterip kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek verdiler. Ben de '1kan3can' kampanyası için yaş sınırlamasından dolayı kök hücre bağışçısı olamasam da,kan bağışında bulundum. Öykü Arin için başlatılan kampanyanın bugünkü durağı Ataşehir'di. Duyarlı olan herkese çok teşekkür ederim.' şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler