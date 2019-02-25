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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında başlatılan kurslarda yapılan ürünlerin gösterildiği serginin açılışına katıldı.Van Valiliği tarafından SODES kapsamında yürütülen projeler kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezinde açılan kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler, "Umutlu Ellerin Hünerli Sergisi"yle vatandaşların beğenisine sunuldu.Kentteki bir otelde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştiren Bilmez, proje kapsamında açılan kurslara katılan kadınlar için çeşitli gezilerin düzenlendiğini söyledi.Modern, çağdaş bir toplum olmanın ancak kadınların üretimde, sosyal hayatta yerini almasıyla mümkün olduğuna inandıklarını belirten Bilmez, şöyle konuştu:"Bu yüzden bütün çabamız, kadınlarımızın hem üretimde hem sosyal hayatta daha çok rol almasına yöneliktir. Bu projemizin temel amacı da buydu. Bugüne kadar çok güzel etkinlikler yapıldı. Projenin inşallah devamı gelir. Kadınlarımızın meslek edinmesi, sosyal hayatta yer edinmesi, diğer insanlara örnek olması, toplumun gelişimine katkı sunması için biz elimizdeki imkanları kadınlarımızın hizmetine sunacağız. Bu bir yıllık süre zarfında kadınlarımızın ürettiği, ürünleri göreceğiz. El emeği ve göz nuru ürünleri güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum."Bilmez konuşmasının ardından, kursiyerlerle sohbet etti.Proje kapsamında açılan aşçılık, kuaför, takı, el sanatları, ebru sanatı, fitness, gümüş savat işlemeciliği, hazır giyim, ahşap boyamacılığı, drama eğitimi gibi kurs ve atölye çalışmalarından bin 30 kursiyerin yararlandığı bildirildi.