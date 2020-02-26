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"Umutlu kadınlar üretiyor" proje sözleşmesi imzalandı

Kırklareli Valiliği ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi sözleşmesi imzalandı.

26.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:23
Valiliği ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi sözleşmesi imzalandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından "Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi sözleşmesi imzalandı. Vali Osman Bilgin, 'Umutlu Kadınlar Üretiyor' projesinin, dezavantajlı toplum kesiminde yaşayan ailelerin ve çocukların çok yönlü gelişimine, bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı birer birey olarak topluma kazandırılmalarına yönelik valilik tarafından tüm ilde bütün kamu kurumlarının katılımlarıyla uygulanan 'Umutlu Yarınlar Projesi'nin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

"Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi sayesinde; Kırklareli'de yıllardır atıl olarak duran ve kullanılmayan bir alan olan Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisindeki lojman binası da dezavantajlı gruplara yönelik bir sosyal merkez olarak kazandırılacak. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Kırklareli, Güncel

Kaynak: İHA

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