Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı

Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle ünlenen Felicity Huffman'ın, kızının üniversiteye girebilmesi için okul görevlilerine rüşvet verdiği ortaya çıktı.

Güzel oyuncu rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Huffman gibi pek çok ünlü ismin bu suçu işlediği ortaya çıktı.

MİLYONLARCA DOLAR RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANDILAR

Aralarında Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi oyuncusu Felicity Huffman ile Shameles dizisi başrol oyuncusu eşi William H. Macy ve Full House dizisi yıldızı Lori Loughlin'in de bulunduğu 50 kişi, çocuklarının, ABD'nin seçkin üniversitelerine kabul edilmeleri için bir danışmanlık firmasına milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlandı.

KIZIYLA OKULUN KAMPÜSÜNDE POZ VERMİŞTİ

Felicity Huffman ve William H. Macy, Aralık 2017'de el ele kızlarının kampüsüne giderek fotoğraf çektirmiş, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafın altına da "17 yaşındaki kızımızla üniversitelere gitmek bizi nostaljik bir havaya sokuyor" yazmıştı.

RÜŞVET ALAN GÖREVLİ İŞBİRLİĞİ YAPTI

Bu paylaşımdan sonra ünlü çiftin kızlarını okula kabul ettirebilmek için Sofia'nın sınav puanını illegal olarak yükselttirme amacıyla rüşvet ödedikleri ortaya çıktı. Rüşvet verdikleri okul danışmanı Rick Singer, rüşvet almaktan suçlu bulunduktan sonra yetkililerle işbirliği yaptı ve mahkeme raporlarına göre aralarında Huffman'ın da olduğu pek çok kişi hakkında delil toplanmasına yardımcı oldu.

OYUNCU TUTUKLANDI

Huffman, 18 yaşındaki kızı Sofia'nın okula kabul edilmesi için sınav puanını yükseltme karşılığında 15 bin dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle salı sabahı tutuklanırken, ünlü oyuncunun Los Angeles mahkemesine çıkarılacağı belirtildi.

William H. Macy, tutuklanma haberinden saatler sonra eşinin tutulduğu Edward B Roybal Federal Binası'na giderken görüntülendi. Macy'nin endişeli hali dikkatlerden kaçmadı.

50 KİŞİ 25 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPTI

Boston eyaletindeki federal mahkeme kayıtlarına göre, 2011-2019 döneminde aralarında Hollywood yıldızları ve ünlü iş insanlarının da olduğu 50 kişi, çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptı.

SAHTE PROFİLLERLE ÇOCUKLARI SPORCU KADROSUNA SOKTULAR

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketi, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladı. Yetkililer, danışmanlık şirketinin üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka kişileri soktu.

Mahkeme kayıtlarında, okullara kabul alan öğrencilerin birçoğunun durumdan haberi olmadığı, rüşvetleri ailelerin verdiği belirtildi.