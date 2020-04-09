Umutsuz Ev Kadınları kimdir? Umutsuz Ev kadınları dizis nedir? Umutsuz Ev Kadınları oyuncuları kimlerdir? Umutsuz Ev Kadınları'dan corona kampanyası!

ABD yapımı özgün adı: Desperate Housewives olan efsane dizi Umutsuz Ev Kadınları dünya televizyon tarihine damga vurmuştu ve dünya çapında büyük hayran kitleleri yakalamıştı. Ülkemizde de Türk oyuncular ile gösterime giren dizi büyük beğeni toplamıştı. Umutsuz Ev Kadınları dizi oyuncuları şimdi de corona virüs ile mücadelede destek olmak için yardım kapmanyası başlattılar. Bu kampanya ve ünlü oyuncular gündem oldu. Ünlü oyuncular yardım toplamak için canlı yayında bir araya gelecek.

UMUTSUZ EV KADINLARI DİZİ KONUSU NEDİR?

Herkesi şaşırtarak, beklenmedik bir anda intiharı seçen Mary Alice Young, "oralardan bir yerden" dört yakın arkadaşının yaşadıklarını anlatıyor. Dört ev kadınının rutin yaşamları ne kadar sıkıcı ve tekdüze görünse de işin gerçeği hiç de öyle değil. Lynette, Tom'un gayri meşru çocuğu ve onun annesiyle başa çıkmaya çalışırken, Susan ise komadaki Mike'ın uyanıp ona dönmesini beklemektedir. Bree yeni tanıştığı Orson ile kötü günleri geride bırakmaya çalışacak, ama Orson'un geçmişi peşlerini bırakmayacak gibi görünüyor.

UMUTSUZ EV KADINLARI

UMUTSUZ EV KADINLARI DİZİ KARAKTERLERİ KİMLERDİR?

• Susan Mayer/ Teri Hatcher: 17 yaşındaki kızını yalnız başına büyüten yalnız bir kadın. Dört ev kadınının zaman zaman en "umutsuz" görüneni. Çok bilmiş küçük kızı Julie, birçok kez ona akıl veriyor. Hangisi anne, hangisi çocuk bazen karıştığı anlar oluyor. Mike Delfino Wisteria Lane'e taşındığı ilk günden itibaren gözünü ondan alamayan Susan birçok karışıklığın ardından sonunda emeline ulaşmıştı. Ancak Mike'ın ve Young ailesinin ortak geçmişleri bu ilişkiye sürekli gölge düşürdü. Mike ile evlendi. Menapoza girdiğini düşünüp strese girdi ama öyle olmadığını ve hamile olduğunu öğrenince havalara uçtu. Anneler gününde ise oğlunu kucağına aldı. 5 yıl sonraki halinde Mike ile boşanmıştı. Daha olgun bir bayanken, Dave Williams çıkageldi. Dave, Susan'dan intikam alacaktı. Bu durumdan kurtulan Susan, Mike ile tekrar evlendi. 6. sezon finalinde maddi nedenlerden mahalleden ayrılmıştı.

• Lynette Scavo/ Felicity Huffman: Bir iş kadınıydı. İyi bir kariyeri vardı. Sonra dört çocuğu oldu ve toplantı odalarına veda edip "evinin kadını" olmayı seçti. Baş edilmesi güç çocuklarının peşinde geçen günlerinin büyük bölümünde, itiraf etse de etmese de eski günlerini yad etti. Kocası onun yüzünden işinden oldu. Sonra rolleri değiştiler; artık Lynette işe giderken kocası çocuklara bakacak. Çalışmanın hayatını düzene sokacağını düşünen Lynette galiba fena halde yanılıyor. Lynette lenf kanseri oldu. Çocuklarından ve arkadaşlarından sakladı ama en sonunda bunu devam ettiremedi ve söylemek zorunda kaldı. Daha sonra kanseri yendi. Dizinin 5 yıl sonraki halinde seyreden sezonda çocukları büyümüş ve ailesini korumakta zorlanan anne olarak çıkıyor karşımıza. 6. sezon finalinde doğan çocuğu ise cabası.

• Bree Van De Kamp/ Marcia Cross: Temizlik, yemek, düzen saplantısı yüzünden sürekli bir sinir krizinin eşiğinde... Zaten kocası Rex de bu "deterjan reklamı" gibi hayatı kaldıramamış ve boşanmaya karar vermişti. Sonra kocası mahallenin fahişesiyle birlikteyken kalp krizi geçirince evlilikte beklediğinin başka şeyler olduğu ortaya çıktı. Rex tedavi gördüğü halde kalbine yenik düştü ve öldü. Kocasının ölümünün yasını tutan Bree bir de kayınvalidesi Phyllis ile uğraşmak zorunda. Artık çocuklarını tek başına yetiştirmek zorunda kalan dul bir anne olan Bree'nin hayatına, bir süre flört ettiği George'un yeniden girmesi beklenmedik gelişmelere yol açtı. George'un, Rex'in ilaçlarını karıştırarak ölümüne neden olduğunu öğrenince, onu intihar girişiminde ölümüne terk etti. İkinci sezonun sonunda akıl hastanesinde tanıştığı Orson ile evlendiler ve sokağa düşen çocuklarını eve toplamayı başardı. Kızı, Edie'nin yeğeninden hamile kaldı ve evlilik dışı olduğu için çocuk onunmuş gibi göstermeye başladılar. Ama sonra Edie bunu şantaj olarak kullanacağı için arkadaşlarına söylemek zorunda kaldı. 5. sezonda başarılı bir iş kadını olan Bree, 6. sezonda Orson'ın şantajı ile avukat olan Karl ile çıkmaya başlamıştı. Yine aynı sezonda mahalleye düşen uçak ile Karl ölmüş, Orson sakat kalmıştır. Orson'a bakmak zorunda kalan Bree 7. sezonda ondan boşanmıştır.

• Gabrielle Solis/ Eva Longoria: New York ve Milano'da modellik yapmış, zengin bir politikacı olan Carlos ile evlenip zengin bir hayat sürerken Carlos'un kör kalması ile maddi sorunlar yaşamıştır. Gabrielle ve yeni tanıştığı politikacı eşi, Carlos'la olan ilişkisini Edie sayesinde öğrendi. Carlos ve Victor yatta kavga ettiler ve Victor Gabrielle'in de yardımıyla!denize düştü. Gaby ve Carlos, Victor'u aramalarına karşın bulamadılar ve öldüğünü sandılar, ama aslında ölmemiştir. Daha sonra fırtına kopar. Kasırga Victor'un ölümüne, Carlos'un ise kör olmasında sebep olur. Victor'un mirasından yüksek bir meblağ alacağını sanan Gaby her şeyin Victor'un babası üzerine olduğunu öğrenince şok geçirir ve kocasının cenazesinden ayrılır. Fırtınada ise Carlos'un 10 milyon dolara yakın parasının bulunduğu kâğıtlar uçmuştur. Ve Gabrielle'nın en kötü rüyası gerçekleşmiştir. Artık fakirdir, evlerinin bir odasını bir kadına kiralamışlardır. Peki bu kadın kim, yoksa bir uyuşturucu satıcısı mı? Sezon finalindeyse bu kadın ölmüştür. Gaby ise şimdilik bu kadının uyuşturucu işinden kazandığı paraya konmuştur. Ayrıca Gabriella başka bir adama aşıktır. 5. sezonda bakımsız 2 nur topu gibi çocuğa sahip olan Gabrielle, kör kalan kocası Carlos'a da bakmaktadır. Daha sonra görmeye başlayan Carlos'un tekrar çalışmaya başlamasıyla eski haline dönen Gabrielle 7. sezonda kızı Juanita'nın biyolojik annesi olmadığını öğrenir.

• Mary Alice Young/ Brenda Strong: Dizinin başında tanıştığımız Mary Alice, beklenmedik bir anda intihar edip herkesi şaşırttı; ama gitmedi... "Başka bir yerden" dört yakın arkadaşının yaşamını izleyen Mary Alice, anlatıcı olarak dizideki varlığını sürdürüyor. Ancak diğer kadınlar gibi onun da ortaya çıkmasını istemediği, hatta bu uğurda can aldığı bir sırrı var.

• Nora Huntington: Tom Scavo Lynette'le evlenmeden önce onunla birlikte olup hamile bırakmıştır. Daha sonra 8 yaşındaki kızı Kayla ile Tom'u bulmuştur. Lynette ile hiç anlaşamamaktadır. Markette yapılan soygunda Caroline Bigspy tarafından vurularak öldürülmüştür.