Haberler » Güncel » Umuttepe'deki sokak hayvanlarına yardım eli - Haber

Umuttepe'deki sokak hayvanlarına yardım eli

KOÜ'lü öğrenciler, Büyükşehir'in sponsorluğunda tasarladıkları kedi evi ve köpek kulübelerini Umuttepe Kampüsü'nde ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirildi.

13.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:03Umuttepe'deki sokak hayvanlarına yardım eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)'li öğrenciler tarafından hayata geçirilen Kedi Evi ve Köpek Kulübesi Tasarım ve Uygulama Atölyesi'nde sokak hayvanları için yapılan kulübeler sergilenmişti. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Giriş Holündeki Galeri'de sergilenen kedi ve köpek evleri, gerçekleşen etkinlikle Kampüsü'nde ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de başından itibaren sponsor olduğu projeye bu kez mama desteği ile destek oldu.

DAVETLİLER VE ÖĞRENCİLER KATILDI

Etkinliğe, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü, Arş. Gör. Seda Kaplan Çinçin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Fevzi Karabıyık, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanı Hayriye Özpınar başta olmak üzere davetliler ve pek çok öğrenci katılım gösterdi.

TASARIMLAR SERGİLENMİŞTİ

KOÜ'deki sokak hayvanları için atölye kuran üniversiteli 30 öğrenci, 6 yürütücü ve koordinatör koordinasyonunda 10 gruba ayrılarak kedi evi ve köpek kulübesi tasarladı. Uygulama atölyesinin ilk gününde Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği ahşap plakalarla tasarımlarını hayata geçiren öğrenciler, sokak hayvanları için yaptıkları kulübeleri, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Giriş Holündeki Galeri'de yapılan açılış sonrası sergilemeye başladı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN MAMA DESTEĞİ

5 gün süren serginin ardından KOÜ'lü gençler, bu kez tasarımlarını Kocaeli Üniversitesi kampüslerinde ihtiyaç duyulan yerlere sokak hayvanları için konumlandırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı da bu kez sokak hayvanlarının yiyebilmesi amacıyla hazırlanan mamaları öğrencilere vererek projeye bir kez daha destek oldu. Etkinlik, KOÜ öğretim üyeleri ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Topluluğu'nun toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

"BÜYÜKŞEHİR'E VE ÖĞRENCİLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Etkinliğin hayvanlar adına yararlı olmasını istediğini vurgulayan projenin koordinatörlerinden Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü,"Bu projeye emek veren başta yürütücü öğrencilerimiz olmak üzere ekipteki tüm öğrencilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir projeye imza attıkları için de onlarla gurur duyuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projenin uygulama aşamasında bize oldukça destek olduğu gibi mama ve yapılan kulübelerin de yerlerine yerleştirilmesi konusunda desteğini bizden esirgemedi. Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Tahir Büyükakın'a bize desteklerinden ötürü bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Umuttepe, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40 2020 BÜTÇESİ İBB MECLİSİNDE ONAYLANDI - Haber
16:40 Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı - Haber
16:40 Neyzen Erguner: "Müziğimiz, kültürümüz mirasımızdır; mirasımızı yaşayan kültüre çevirme çabası... - Haber
16:40 Sakarya'dan kısa kısa - Haber
16:35 'Şırınga Çikolata' satışı yapan firmadan açıklama - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:42:32