19.06.2019 15:41
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Umuttepe'ye ulaşım aksamadan devam edecek

Umuttepe

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversitede okuyan öğrencilerin mağdur olmaması için Umuttepe seferlerini 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında normal seferlerine devam edeceğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversitede okuyan öğrencilerin mağdur olmaması için Umuttepe seferlerini 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında normal seferlerine devam edeceğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerini yürüten UlaşımPark A.Ş, bazı otobüs hatlarında ve Akçaray tramvay hattında yaz dönemi çalışma sistemine 15 Haziran 2019 tarihinde geçti. Ancak Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Umuttepe Kampüsüne sefer yapan UlaşımPark otobüsleri, öğrencilerin sınavlarının devam etmesinden dolayı yaşanılabilecek yoğunluğu da düşünerek 10, 170, 175, 190, 255, 265, 300, 305, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645 ve 650 numaralı hatları 18 - 21 Haziran 2019 tarihleri arasında Umuttepe seferlerine devam edecek.

Umuttepe'ye gitmeye devam edecek hatlar

Her zaman Türkiye'nin geleceği gençleri düşünen ve onların mağduriyet yaşamasını istemeyen Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin sınav dönemine denk gelmesinden dolayı Umuttepe'ye giden hatlarını yaz sefer dönemi kapsamına almadı. Büyükşehir iştiraklerinden UlaşımPark'ın yaptığı düzenlemeyle 170, 175, 190, 255, 265, 300, 305, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645 ve 650 numaralı hatlar, 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Umuttepe'ye seferlerini sürdürecek. 10 No'lu hat da belirlenen tarih aralığında Otogar-Umuttepe güzergahında hizmet vermeye devam edecek. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe, Güncel

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