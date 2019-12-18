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Un çuvalları arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan tırda un çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ve 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

18.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:10
'da durdurulan tırda un çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ve 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Şanlıurfa- kara yolunun Gaziantep-Şanlıurfa otoyol bağlantı noktasında bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada un çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ve 263 kilogram nargile tütünü bulundu.
Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemleri için emniyete götürüldü.
Un çuvalları arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Kaynak: AA


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