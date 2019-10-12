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Un çuvallarından kaçak sigara çıktı

Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki 4 un çuvalında 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

12.10.2019 12:25
Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki 4 un çuvalında 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste arama yapan ekipler, bagaj bölümündeki 4 un çuvalında 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Yolculardan S.B. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Un çuvallarından kaçak sigara çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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