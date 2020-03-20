Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Un eleğini 'sanat'a dönüştürdü - Güncel

Un eleğini "sanat"a dönüştürdü

Samsunlu 45 yaşındaki el sanatları öğreticisi Nilgün İnan, mutfaklarda un elemekte kullanılan elekleri süs eşyasına dönüştürüyor.

20.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:10
Samsunlu 45 yaşındaki el sanatları öğreticisi Nilgün İnan, mutfaklarda un elemekte kullanılan elekleri süs eşyasına dönüştürüyor.
İlkadım ilçesinde 20 yıldır el sanatları alanında çalışmalar yapan İnan, geçmişte mutfaklarda sık kullanılan eleklere etamin tekniğiyle çeşitli hayvan ve çiçek motifleri işliyor.
Satın aldığı çeşitli ebatlardaki elekleri atölyeye çevirdiği evinin bir odasında rengarenk ipliklerle işleyip süs eşyası haline getiren İnan, bunları sosyal medya aracılığıyla farklı illere gönderiyor.
Nilgün İnan, AA muhabirine, çocuklarını büyüttükten sonra el sanatları alanındaki çalışmalara ağırlık verdiğini söyledi.
Nakış, iğne oyası ve etamin işleme konusunda kurslar verdiğini belirten İnan, "Günümüzde artık kullanılmayan un eleklerini sanata dönüştürmek istedim. Artık marketlerden hazır, elenmiş un alıyoruz. Bunu işleyebileceğimi düşündüm. Başarılı uyguladığımı düşünüyorum." dedi.
Yaptığı çalışmaları eleklerin büyüklüğü ve desenlerin yoğunluğuna göre 50 ila 250 lira arasında sattığını bildiren İnan, şunları kaydetti:
"Eleklerin içindeki her bir gözü iğneyle işleyerek desen oluşturuyorum. Büyük el emeği ve göz nuru harcayarak sanatımı gerçekleştiriyorum. Bu, ince bir iş olmasına rağmen severek, büyük keyifle yapıyorum. Eleklere yaptığım işlemeler ilgi görünce de mutlu oluyorum. Kızılırmak Deltası'ndaki doğal yaşamı, Karadeniz 'in güzelliklerini işleyerek bölgemizin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyorum. Elek olduğu anlaşılsın diye mümkün olduğunca sade yapmaya çalışıyorum." Un eleğini ’sanat’a dönüştürdü

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Un eleğini "sanat"a dönüştürdü
Etiketler : Karadeniz, İlkadım, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Güncel
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı Güncel
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Güncel
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading