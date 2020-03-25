"Un stoklarımızda sorun yok raflar en geç 1 haftada dolacak"
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "İnsanların tüketimi değişmedi, her hafta bir paket alacaklar, günde birkaç paket aldı.
25.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:47
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy , "İnsanların tüketimi değişmedi, her hafta bir paket alacaklar, günde birkaç paket aldı. Un stoklarımızda sorun bulunmuyor. Rafları en geç 1 haftada doldururuz" dedi.
Kaynak: Dunya.com