Haberler» Spor» Haber

Unai Emery'den "Mesut Özil" açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac, hazır bulunmaları halinde 17 Ağustos Cumartesi günü takımlarının Burnley ile yapacağı maçta forma giyebilecek.

15.08.2019 21:11 Unai Emery'den
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac, hazır bulunmaları halinde 17 Ağustos Cumartesi günü takımlarının Burnley ile yapacağı maçta forma giyebilecek.
Basın toplantısı düzenleyen Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, bıçaklı saldırıya uğramaları nedeniyle geçen haftaki lig maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil ile Sead Kolasinac'ın hafta içinde antrenmanlara başladığını söyledi.
İki futbolcunun da maçlara çıkabilecek fiziksel düzeye geldiğini kaydeden Emery, "Terk amacım, Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ı mental açıdan yüzde 100 hale getirerek maçlara hazırlamak. Onların sadece futbola odaklanmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Emery, cumartesi günü Burnley ile yapacakları lig maçının kadrosuna, iki futbolcunun antrenmanlardaki performanslarına göre girebileceğini de söyledi.
Londra'da 25 Temmuz'da motosikletli iki kişi tarafından aracındayken bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Arsenalli oyuncular Mesut Özil ve Sead Kolasinac, takımlarının deplasmanda Newcastle United'ı 1-0 yendiği geçen haftaki lig maçının kadrosuna "güvenlik" gerekçesiyle alınmamıştı.
Olayın ardından bıçaklı saldırıya karıştığı tespit edilen Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci adlı iki kişi, hafta içinde gözaltına alınmıştı. Sanıklar, toplum düzenini bozmak ve motorlu araç çalmaya teşebbüs etmek iddialarıyla 6 Eylül'de mahkeme karşısına çıkacak.

Mesut Özil, Unai Emery, Arsenal, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:31   Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Sparta...
22:30   flaş!
22:21   Yeni Malatyaspor, Avrupa'ya veda etti
22:13   Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda 2019-2020 sezonu açılış mesajı
22:09   Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti
22:09   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
22:07   Yeni Malatyaspor, Avrupa'ya veda etti