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Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi

Arsenal ile 1.5 yıl süren macerası sona eren Unai Emery'nin eski sevgilisi Sacha Wright, ünlü teknik adam hakkında şaşırtıcı iddialarda bulundu. Wright, Emery'nın Arsenal'den kovulmasına kendisini sebep gösterdiğini söyledi.

13.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:09

Arsenal 'deki görevine kötü gidişat son sonrası son verilen Unai Emery'nin eski sevgilisi Sacha Wright, Emery'i kendisine "cadı" demekle suçladı.

Sacha Wright'in iddiasına göre; 48 yaşındaki teknik direktör, Arsenal'daki kötü gidişatın sebebini yaşadıkları ilişkinin inişli çıkışlı olmasına bağladı.

Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi

2 yıl süren ilişkileri hakkında İngiliz basınına konuşan 35 yaşndaki Sacha Wright; "Unai'ye gerçekten inandım. Bir gün evleneceğimize ve çocuk sahibi olacağımıza inandım. Onun gerçek bir centilmen olduğunu ve aile adamı olduğunu sanmıştım. Sonunda onun ciddi bir ilişkiye hazır olmadığını anladım." dedi.

"BENİ SORUMLU TUTTU VE CADI DEDİ"

Sacha, Unai Emery'i geçtiğimiz Eylül ayında terk etti. İkili Aralık ayında tekrar barıştılar. Sacha Wright o zaman yaşananları; "Takımdan gönderilmesinden beni sorumlu tuttu. Bana bir cadı olduğumu ve ona kötü şans getirdiğimi söyledi. O gün ayrıldık. Bana o kadar stresli olduğunu söyledi ki; biz ayrıldıktan sonra kafası doğru yerde değildi." sözleriyle anlattı.

Unai Emery'nin Arsenal'deki görevine üst üste gelen kötü sonuçlar üzerine 29 Kasım'da son verilmişti.

Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Unai Emery’ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Etiketler: Unai Emery, Arsenal, Spor
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