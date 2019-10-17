Haberler » Ekonomi » Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu

Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu

Eski Galatasaray Başkanlarından Ünal Aysal'ın icralık olan oteli 'Hotel Les Ottomans'a, Katarlılar talip oldu.

17.10.2019 10:10

Ünal Aysal'ın sahibi olduğu şirketin, bir bankaya olan borcundan dolayı icralık olan boğazın incisi 'Hotel Les Ottomans'a, Katarlı şirket talip oldu. 7 Kasım'da yapılacak ihaleye, Türk ve Katar ortaklı 'HBK Referans Holding' de girecek.

7 BİN 980 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULU

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2018/3897 E. Sayılı dosyasında yapılan kıymet takdirinde 440 milyon değer biçilen otel, yaklaşık 7 bin 980 metrekare alan üzerine kurulu. Konumu, büyüklüğü ve Boğaz'a hâkimiyeti, kıymet takdirini etkileyen etkenler olarak belirtildi.

"KATARLI ORTAKLARIM BURAYI ÇOK İSTİYOR"

HBK Referans Holding'in Türk ortağı Servet Uçar, şimdiye kadar dosyayla çok az kişinin ilgilendiğini belirtti. İş insanı, "Dosyadan suret aldık ve teminat mektuplarını hazırladık. Katarlı ortaklarım burayı çok istiyor ve ihaleye gireceğiz. İhale tarihine kadar, ihaleden önce alacaklı ile borçlu anlaşıp ihale ertelenmezse ya da düşürülmezse, biz bu ihaleye girmek için her türlü hazırlığımızı yaptık. ihaleyi aldığımız taktirde boğazın incisi Les Ottomans Hotel için dünyaca ünlü bir otel markası ile iş birliği yapacağız'' açıklamasında bulundu.

Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu

Ünal Aysal, Spor, Ekonomi

YORUMLAR(2)
EFEDAYI:Ülke parça parça elden gidiyor. Yabancıya satışların biran önce durdurulması lazım . Ülkemizde azınlıkta kalacağımız günler yakındır. . .
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
KARTAL.:hani bu adam çok zengindi.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:27 IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak
12:18 Bulut: "Hileli gıda ve ilaç üretenlere verilen cezalar artırılsın"
12:22 Endonezya Büyükelçisi İkbal'den ATO'ya ziyaret
12:20 Emekli maaşları e-devletten bağlanacak
12:17 Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı
12:16 MediaMarkt mağazalarında iPhone 11 için gece mesaisi
12:11 5'inci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi gerçekleşti
17.10.2019 12:28:35