Ünal: "Chp Sorun Çözmez, İcraatı Yoktur"

Kaynak: İHA

Ünal: " CHP sorun çözmez, icraatı yoktur" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş 'ta esnafı ziyaret ettiÜnal: "Geçmişte yaşanan kuyruklar yokluktan dı, şimdiki kuyruklar ise ucuzluktan""CHP- HDP iş birliği içerisinde, AK Parti ve MHP 'ye nasıl kaybettirebiliriz bunun çalışmalarını yürütüyor"KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'nin Türkiye düşmanı HDP ile işbirliği içinde yer aldığını söyleyerek, ittifaktan CHP'nin ve İYİ Parti tabanının rahatsız olduğunu söyledi. Ünal, Kahramanmaraş'ta seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" ata sözünü hatırlatan Ünal, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin bu ülkede bir çivi çaktığı, bir sorun çözdüğü, taş üstüne taş koyduğu görülmüş mü? Hayır. Peki CHP sorun çözmez. İcraatı yoktur. Vatandaşın sorununu çözmek manasında bir iş yaptığı yoktur. Biz ne diyoruz? 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.' Bu millet insanın lafıyla değil, icraatıyla değerlendirir. ya Allah aşkına şimdi tutturdular tanzim satışların önünde kuyruk oluyor diye bunu sürekli söylüyorlar. Çünkü o görüntüler onlara geçmişlerini hatırlatıyor. Geçmişteki tüp, yağ, pirinç kuyruklarını hatırlatıyor. Her şey karaborsaydı. Bulamazdık. Kuyruklara girerdik. Bir esnafımız dedi ki, 'Benzin bulamaz bahçeye giderdik benzin almaya' dedi. Benzin bulunmazdı, tüp bulunmazdı. O gün ki kuyruklar yokluktan. Bugün ise elhamdülillah devletimiz bir imkan sunmuş bir ucuzluk imkanı sunmuş ve bu imkandan vatandaşımız faydalanarak istismarcılardan korunuyor. Şurada bir firma indirime gitse önünde kuyruk olur" dedi.CHP'nin Türkiye düşmanı HDP ile işbirliği içerisinde olduğunu ifade eden Mahir Ünal, "CHP kendi iç sorunlarıyla uğraşsın. CHP öncelikli olarak HDP ile iş birliği içerisinde AK Parti ve MHP'ye nasıl kaybettirebiliriz bunun çalışmalarını yürütüyor. Bizde onlara diyoruz ki, HDP PKK 'nın uzantısı olarak Recep Tayyip Erdoğan 'dan ve AK Parti'den kurtulmak istiyor bunu anlıyoruz da, siz Türkiye'nin düşmanı bir parti ile nasıl ittifak kuruyorsunuz? Bu konuda ciddi bir rahatsızlık var. Yine CHP ile ittifak içerisinde olan İYİ Parti tabanında da bu konuda bir rahatsızlık var. Çünkü benim vatandaşım, askere polise kurşun sıkan, kadın çocuk demeden sivilleri katleden vahşi bir terör örgütünün iradesine teslim olmuş bir siyasi parti ile kendi siyasi partisini, CHP'yi İyi Parti'yi bir arada görmek istemiyor. Saadette onlara katıldı. Şimdi bunlar HDP ile olan ilişkiyi saklamaya çalıştılar ancak HDP bunu deşifre etti. Dolayısı ile her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Bizim birinci önceliğimiz istikbalimiz ve istiklalimizdir. Bunu istiklal şehri Kahramanmaraş'tan söylüyoruz. Bizim istiklalimize ve istikbalimize kast eden her kim olursa bu bizim karşımızdadır. Bu topraklarda bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk 'ün kurduğu siyasi partinin, bizim bağımsızlığımıza kast eden bir terör örgütünün uzantısı ile iş birliği yapmasını CHP'li kardeşlerim kabul etmez" dedi.