Ünal'dan Mevlana Haftası Mesajı

Ünal mesajında şunları söyledi: Tüm insanlığı dürüstlüğe ve doğruluğa davet eden Hazreti Mevlana, felsefesiyle dünyamızı aydınlatmaya devam ediyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin en büyük mesajı aşk, sevgi ve birliktir. O aynı zamanda barışın ve kardeşliğin simgesidir. Bu duygu ve düşüncülerle şefkatin ve merhametin ete kemiğe bürünmüş hali, inancı estetikle harmanlayan büyük mutasavvıf Hazreti Mevlâna'yı 745. vuslat yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, Mevlana Haftası'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.