Ünal Ersözlü'nün Yeni Kitabı

Gazeteci-Şair-Yazar Ünal Ersözlü'nün dokuzuncu kitabı 'Tanrının Yaşam Klavuzu' tüm kitapçılarda ve DNR raflarında yerini aldı. Karakarga Yayınevi tanıtımında, "İnsanın, kendisine kavuşmak için sürdürdüğü yolculuk, tıpkı bu yolculukta soracağı sorular gibi, hiç bitmeyecek.

Karşılaştığı her durum da, içsel yolculuğunun birer durağı gibi, ona soluklanma, yaşadıklarını sindirme ve yola devam etme gücü verecek." cümleleriyle, kitaba dikkat çekti.

Ünal Ersözlü'nün çok sayıda baskı yapan bir önceki kitabı 'Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba' da, Karakarga Yayınevi tarafından yayımlanmıştı.

KUANTUM, TEVAFUK VE KADER

Ünal Ersözlü, yeni kitabı 'Tanrının Yaşam Klavuzu'nda, 'tevafuk kavramı ile kuantumun' ortaklığını işaret edip, bizi gölgemiz gibi takip eden kaderimizle ilişkimizi güzelleştirmeye çağırdı. Ünal Ersözlü, kitabında ilk yedi bilgeden eczacılara, şairlerden doktorlara kadar, insanlık için hayatı daha iyi, daha doğru ve anlamlı hale getirmeye gönül vermiş ariflerin yorumlarını da arkasına alarak, hayat serüvenimizi tatlandırmamızın yollarını gösteriyor.

Kitabının girişinde, kendisinin yazarak, sadece bir 'hatırlatıcı' rolünü üstlendiğini aktaran Ersözlü, 'Tanrının Yaşam Klavuzu'nun sunuşunda şunları belirtiyor:

KUTSALIN ARMAĞANLARI

"İnsanlığın yeni bir dünyanın kapısını cesaretle çalmaya ihtiyacı var. Ama bu kapıyı hep birlikte çalabilmek, değişimi önce kendimizde yaşamak; 'kendiliğimizin' ve bağlı olduğumuz 'bütünün' farkına varabilmek için, çok derin bir uykudan uyanmalıyız. Yeni bir bilinç düzeyi gerekli. Yaşadığımız sorunları üreten bilinç düzeyi ile yine aynı sorunları çözmek olası değil."

Ünal Ersözlü, okuruna şöyle sesleniyor: "Ayrıca 'Tanrı'nın Yaşam Kılavuzu' adlı kitabım, kutsal olanın bize sunduğu olanakları da aktarıyor. Daha iyi, daha güzel, daha doğru bir yaşam için, bu olanaklardan yararlanıp yararlanmamak insanın kendi elinde."

Edebiyat ve müzik tarihinden dünya çapında tanınmış evrensel simge isimlerin kader serüvenlerinin de incelendiği Ersözlü'nün kitabındaki bazı bölüm başlıkları şöyle:

"Yanlış Yaşam, Doğru Yaşanamaz", "Kader Psikoterapisi", "Uygun Kader", "Tasavvuf ve Kader", "Yaşayan Bilgenin Yüreği", "Şiirlerini Yakan Filozof Kimdi?", "Esrarname Genç Mevlana'yı Sarstı", Mevlana'da Kozmik Duyum, Kutsal Bilinç", "İlk Yedi Bilge'nin Öğütleri", "Sonsuz Bolluk, Paranın Sırrı", "Yeni Dünya, Kuantum İşareti" , "Tevafuk", "Kuantum Alanı"

YUNUS NADİ ÖDÜLLÜ ŞAİR

Ünal Ersözlü'nün, "Tanrının Yaşam Klavuzu" ve "Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba"nın dışında, 'Okyanusların Not Defterinden', 'Zaman Ayna Bıçak', 'Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye', 'Aşk-ı Hakiki', 'Gençliğin Dün Gecesi', 'Kapıyı Çalıyorum', 'Sarmaşk' adlı kitapları da bulunuyor.

Ünal Ersözlü; daha önce yayımlanan bu kitaplarından ikisiyle, Akademi Şiir Başarı Ödülü (1990) ve Behçet Aysan Şiir Ödülü'nü (1998) kazanmıştı. Ünal Ersözlü 'Kapıyı Çalıyorum' adlı kitabıyla ise Türk şiirinin en önemli ödüllerinin başında gelen Yunus Nadi Şiir Ödülü'ne (2011) layık görülmüştü. Ünal Ersözlü'nün şiiri, eleştirmenler tarafından hayatı yansıtan, toplumcu, izlenimci, lirik bir çizgide yer alışıyla değerlendiriliyor.

Kaynak: Bültenler