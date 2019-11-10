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Ünal Karaman: "1 kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey mücadele gösterdi"

- Ünal Karaman: "1 kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey mücadele gösterdi"TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Abdülkadir Parmak'ın kırmızı kart görmesinin ardından işlerinin biraz daha zorlaştığını belirterek, "1 kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey...

10.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:32
- Ünal Karaman: "1 kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey mücadele gösterdi"
TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Abdülkadir Parmak'ın kırmızı kart görmesinin ardından işlerinin biraz daha zorlaştığını belirterek, "1 kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey mücadele gösterdiler ve onun karşılığında 3 puan aldılar" dedi.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Oyunun başları diyebileceğimiz bir dönemde bir oyuncumuzun atılması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama 11'e 11 oynasaydık da mücadele edecektik. 1 kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey mücadele gösterdiler ve onun karşılığında 3 puan aldılar. Hepsine ayrı yarı teşekkür ediyorum. En çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem içinde taraftarımızın devreye girmesi sonuna kadar takımın motivasyonunun üst düzeyde kalmasına katkı sağlamasından dolayı onlara kocaman teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Hakemin verdiği kararlara ve Hosseini'nin ikinci penaltıyı kaçırmasına ilişkin bir soru üzerine Karaman, "Geçen haftada farklı şeyler söylemedim. Bizlerin de yorumu var elbette. Abdulkadir'in pozisyonuna devrede merak ettiğim için baktım. Bana göre pozisyonda topa vuruyor. Futbol oynayanlar bilir ki o pozisyonun devamında o ayağı öyle ortamda koyacağı farklı bir yer olamaz. Yan açıyla geliyor. Takdir hakkını o şekilde kullandı. kamuoyu gerekli şeyleri tartışacaktır. O konu üzerine beni çok fazla olayların içine sokmazsanız çok memnun olurum. Hosseini ilk penaltıyı attı iyi de bir penaltı attı. Devamında bizim de fikrimiz vardı. Oyuncu iyi hissettiğini ve kullanmak istediğini söyledi. Biz de onun fikrine saygı duyduk. Sorguya çekecekseniz beni çekin. Çünkü kararı veren biziz" ifadelerini kullandı.
Ünal Karaman:

Ünal Karaman, Ersun Yanal, Karaman, Spor

Kaynak: İHA


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