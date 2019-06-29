29.06.2019 14:45
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Ünal Karaman'a süpriz doğum günü

Ünal Karaman

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman 'a bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. 53 yaşına giren Karaman için düzenlenen doğum günü kutlamasında yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Karaman'ın oğulları Ersagun ve Gökbörü ile birlikte idari ve teknik personel de yer aldı. Oğulları Ersagun ve Gökbörü'nün kestiği doğum günü pastasından yiyen Ünal Karaman, herkese çok teşekkür ederek, "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte, sağlıklı ve mutlu yaşlar geçiririz" dedi.
(Gökmen Şahin/İHA)
Kaynak: İHA
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