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Ünal Karaman: "Ağır şartlara rağmen mücadele eden oyuncularımız vardı"

- Ünal Karaman: "Ağır şartlara rağmen mücadele eden oyuncularımız vardı"RİZE - Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, olumsuz hava şartlarına rağmen güzel bir futbol sergilendiğini dile getirerek, "Ağır şartlara rağmen...

06.10.2019 22:42
- Ünal Karaman: "Ağır şartlara rağmen mücadele eden oyuncularımız vardı"
RİZE - Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, olumsuz hava şartlarına rağmen güzel bir futbol sergilendiğini dile getirerek, "Ağır şartlara rağmen hiçbir şekilde oyundan düşmeyen, mücadele eden oyuncularımız vardı" dedi.
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor karşısında 2-1'lik skorla kazandığı maçın ardından basın açıklaması yapan Karaman, "Bugün bu şartlar altında iki takım için de oldukça zorlu bir mücadele oldu. Saha içerisinde futbol adına güzel şeyler yapmaya çalışan 2 takımı da tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan bakıldığında ideal dinlenme süresi tamamlanmadan biz Rizespor maçına ısınmaya çıktık. Elbetteki bu tarz yoğun programlar olacak diye biz sezon sonunda yoğun antrenmanlar geçiriyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan, ağır şartlara rağmen hiçbir şekilde oyundan düşmeyen, mücadele eden oyuncularımız vardı, tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun, Rizespor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ünal Karaman:

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Kaynak: İHA

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