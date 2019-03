Ünal Karaman: "Bulunduğumuz Yeri Cumhuriyet Bayramı Olarak İlan Edebiliriz"

Kaynak: İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın ligde bulunduğu konumda, A Milli Takım'a kadar birçok konuya değinen Karaman, Olcay Şahan'ın da affedilmesi konusunda yaşanan bir süreç olduğunu söyledi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Güncel konular ve yapılan eleştiriler hakkında açıklamalarda bulunan Karaman, bulundukları konumdan daha iyi bir noktada olabileceklerini ancak gelişen şartlar ve zaman zaman yapılan hatalar nedeniyle şu an farklı noktada olduklarını vurguladı."Bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edebiliriz"Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bulundukları konumun, içinde oldukları şartlar göz önüne alındığında oldukça iyi olduğunu belirterek, "Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Ben de elbette ki şartlar ne olursa olsun oynadığım her müsabakayı kazanmak isterim. Bu benim içimde yatan aslan, fırtına, adına ne derseniz deyin. Zaman zaman farklı sebeplerden, farklı hatalardan dolayı, bizim şahsi hatalarımızdan dolayı çok daha farklı yerde olabilirdik. Sezon başındaki çalkantılar, devre arasındaki sorunları alt alta, üst üste koyduğumuz zaman geçirdiğimiz sıkıntıları göz önüne getirdiğimiz anda da bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edebiliriz. Çünkü Trabzonspor feda üstüne feda yaparak sezona başladı. Bütün bunları görmezden gelirsek basit sorunlarmış gibi bakarsak, Ali mi oynar, Veli mi oynar, o mu çıkar, bu mu çıkar gibi konuları takılırsak, sorunu çözme adına değil problemi büyütme adına bir çaba olur. Çok daha fazlasını alabilirdik. O imkanımız gücümüz vardı ama bahsettiğimiz sebeplerden dolayı olmadı. Bulunduğumuz yerden çok ciddi bir rahatsızlığımız söz konusu değil" dedi."Gençlerle Türk Milli Takımı'nın iskeletini oluşturmak için de çalışıyoruz"Karaman, zor ve sıkıntılı bir yoldan geçtiklerini ve bunun çözümü için gayret gösterdiklerini de vurgulayarak, "Allah'a şükürler olsun biz ve bize inananlar ile bu sıkıntıları aşmak için çaba gösteriyoruz. Trabzonspor adına Türk futbolu adına ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Bu pırlanta gibi gençlerle Türk Milli Takımı'nın iskeletini oluşturmak için de çalışıyoruz. Hedefimiz ve kendi doğrularımız hiç şaşmadı. Ama iş dönüp dolaşıp bütçeye geliyor. Biz gerçeklerimizi biliyoruz. Trabzonspor gerçeğinin ne olduğunu biliyoruz. Bu bütçe hesabı içerisinde kısmen geçmişten kalan borçlar söz konusu. Zamanında hesapsız harcanan paralar ve hesapsız yapılan transferlerden dolayı böyle bir ortam oluştuğu için işimizin zorluğunu biliyoruz" diye konuştu."Sözleşmemin uzatılıp-uzatılmaması tarzından bir şey konuşmuyoruz"Karaman, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Uzatalım uzatmayalım tarzında hiçbir şey konuşmuyoruz. Konuştuğumuz sadece gelecek planlaması. Ne bizim sözleşme uzatalım diye bir talebimiz olur ne de onların bir ısrarı olur. Devam eden bir sözleşmemiz var. Önümüzde de 10 müsabaka var. Sözleşmesi devam eden hocaya sahipler. Profesyonel hayatın içinde biz hiç gitmeyecek gibi gelecek planlaması yapacağız, yarın gidecekmiş gibi de hazırlığımızı yapacağız. Bir aceleye gerek yok.""Siz görüyorsunuz, taraftar tribünde görüyor, ben salağım, ben gerizekalıyım, görmüyorum"Karaman, dört karşılaşmada son 5 dakikada yenilen goller nedeniyle üç puanın kaybedilmesiyle ilgili olarak sorulan soruya da şöyle yanıt verdi: "Biz sahaya çıkan kadro ile başlayacağız, mücadele edeceğiz, gol pozisyonuna gireceğiz, savunma yapacağız ve oyunu sonlandırmaya çalışacağız. İkinci yarı transfer yasağı ve sakatlıklar dahil çok hamle şansımız olmadı. Ligin en hamlesiz takımıyız ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Biz sahada oynayan oyuncularımızın eksikleri görüyoruz. Biz bu odanın içine girdiğimizde onlarla vura vur gideriz. Allah şahittir ki kendi üç oğlumdan farklı değiller. Gönderdiklerimiz de dahildir buna. Eğer söz konusu olan oyuncu değişiklikleri ise meydanı kimseye bırakmam. Şükürler olsun benim en güçlü olduğum yön bu. Görürüm, okurum, anlarım, yürürken, adım atarken anlarım. Sahada mücadele ederken o ruhu çözerim. Siz görüyorsunuz, taraftar tribünde görüyor, ben salağım, ben gerizekalıyım, görmüyorum. Benimle beraber o kulübede profesyonel olup ekmek yiyen insanlar, şu şudur demiyor. Biz göremiyoruz. Arkadaşlar bazen sizin düşünmediğiniz hamleler oluyor. Sizin düşünmediğiniz psikoloji ile düşünmeye çalışıyoruz. Eğer her gördüğüm oyuncuyu değiştirsem son maça bakacak olursak üç değil 7, 8, 9 oyuncu da olsa yetmezdi. Bizim açımızdan kötü bir maç oynadık. Yapacağınız hamlede mutlak bir farklılık hissedeceksiniz ki o hamleden güç bulacaksınız. Oyuncu değiştirmeden tribünden daha oyuna sokarken bir çocuğu yıkacak tahribatlar söz konusu oluyor. Biz kendi gençlerimizi nasıl oyuna sokacağız. Batuhan ve Luis mesela. Onlar koyulur mu gibi şeyler söyleniyor. Bana çözüm üretin, ele mi vereyim, açık mı yapayım. Sizin namusunuzu korumaya çalışan insanlara böyle mi davranacaksınız. Sizin gerçeğinizi korumaya çalışan insanlara bu şekilde mi destek vereceksiniz. Başkan ve yönetim bir şeylerin çabası içerisinde. Neyin derdindesiniz? Biz salağız, futbol cahiliyiz, siz görüyorsunuz biz göremiyoruz. Siz tribünden görüyorsunuz biz göremiyoruz, çok teşekkür ederim harikasınız. Ben yine öğrenmeye devam edeceğim. Son dakikalarda rakip hep gol atmaya çalışır. Çünkü ligin en hamlesiz takımıyız. Benim hatalı yaptığım değişikliklerden dolayı son maçlarda takım motivasyon kaybı yaşadı ve puan kaybı yaşadı. İnsanlar bunu duymak istiyordur belki. Hoca bunu itiraf etti diye yazabilirsiniz. Manşetiniz hocadan itiraf olsun.""Abdulkadir Parmak için aslında bana teşekkür etmeleri lazım"Karaman, Kasımpaşa maçında oyundan aldığı Abdülkadir Parmak ile ilgili olarak kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere de cevap verirken, "Abdülkadir Parmak devre arasında, araya yönetimden tanıdıklarını sokarak Samsunspor'a gitmek istiyordu. Böyle bir oyuncuyu oyundan aldığım için beni eleştiriyorlar. Aslında bana teşekkür etmeleri lazım" ifadelerini kullandı."Olcay'ın affedilme noktasında yaşanan bir süreç var"Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadro dışı durumundaki Olcay Şahan'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Olcay Şahan'ın affedilmesinin an meselesi olmasıyla ilgili konuşan Karaman, "Benim şahsi olarak ne Olcay, ne Onur, ne de Burak ile ilgili olarak hiçbir kişisel sorunum yoktu. Ancak burada grup adına hiyerarşiyi korumak adına hamleler var. Trabzonspor'un menfaatleri ve doğruları var. Biz de bu doğrular içerisinde onlardan farklı bir duruş sergilesin diyerek ayrıcalıklı mı davranacağız? Her oyuncu bizim için değerlidir. Biz onlardan en iyi hizmeti almakla mükellefiz. Ama burada Trabzonspor'a hizmet ediyorsanız bu grubun heyecanını canlı tutmalısınız. Bir kişi ayrıcalık istiyorsa insani olarak sadece ayrıcalık alabilir. Takım anlamı içerisinde motivasyonu ve disiplini ile ilgili bir önlem almaya çalıştık. Yönetim kurulu ile ortak alınmış bir karardır. Şu anda affedilme noktasında, yaşanan bir süreç var" diye konuştu."Akhisarspor ile önemli bir müsabakaya çıkacağız"Karaman, hafta sonu sahalarında oynayacakları Akhisarspor karşılaşmasının ise kolay geçmeyeceğini vurgulayarak, "Bu hafta oynayacağımız Akhisarspor'un kadrosunda iyi oyuncular var. Akhisarspor buhrandan kurtuluş maçı olarak buraya gelecek. Niçin havlu atsınlar. Elbette ki bizi yenmek için gelecekler. Belki de bu sezon oynayacağımız en önemli maçı oynayacağız. Bu ligde kolay müsabaka ve rakip yok. Biz onların o hazırlıkla buraya geleceğinden zerre şüphe duymuyoruz" dedi."Şenol Güneş inşallah çok başarılı olur"Karaman, milli takımın başına tekrar Şenol Güneş'in geçmesiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'e başarılar dileyen Karaman, "Şenol hocaya sonsuz başarılar diliyoruz. İnşallah çok çok başarılı olur. Milli takıma göreve başladığında onun teklifi ile antrenörlük hayatıma başladım. Bizde emeği çok fazladır. İnşallah çok çok başarılı olur. Ben ondan zerre kadar şüphe duymuyorum. Milli takıma başladığında sohbetimiz muhabbetimiz oldu. Mevcut kadromuzdaki oyuncularla ilgili fikir alışverişi yaptık. Bizim ne kadar oyuncumuz milli takıma giderse o kadar mutlu oluruz" açıklamasını yaptı.Karaman, Türkiye Kupası'ndan elenmeleriyle ilgili olarak ise büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Ben her şeye rağmen kupayı alacağımızı finale çıkıp bayrağımızı dalgalandıracağımızı düşünüyordum. Hayal kırıklığı yaşadık. Çok üzgünüm" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON