Ünal Karaman'dan büyük fedakarlık! 4.5 milyon lirasını kulübe bıraktı

Kayserispor maçının ardından görevine son verildiği kendisine tebliğ edilen Ünal Karaman'ın sözleşmesine dair fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamla ilgili açıklamada yolların karşılıklı olarak anlaşılarak ayrıldığı ifade edilmiş ve Ünal Karaman'ın sezonun ikinci yarısında alması gereken 2 milyon 250 bin TL'lik kısmın ödendiği aktarılmıştı.

Yönetimin Ünal Karaman'ı gönderme kararının ardından ileriye dönük tüm alacaklarını alma hakkı doğan tecrübeli teknik adamın bir sonraki sezonla ilgili olan 4.5 milyon TL'den feragat ettiği ortaya çıktı.

KARABÜKSPOR'DAN DA 1.6 MİLYON LİRASINI ALMAMIŞTI

Ünal Karaman, 2018 yılında finansal açıdan zor günler geçiren Karabükspor'dan alacağı 1.6 milyon TL'yi de almayarak fedakarlık yapmıştı.

(Yeni Şafak)