22.06.2019 15:38
Haberler » Spor » Haber

Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret

Ünal Karaman

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor Artvin Futbol Okulunu ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman , Trabzonspor Artvin Futbol Okulunu ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Karaman, Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerince karşıladı. Karaman, daha sonraTrabzonspor Artvin Futbol Okulunu ziyaret ederek, yönetici ve sporcularla bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden Karaman, Artvin'de bu okulun açılmasının, gençlerin spora yönlendirilmesi adına çok önemli olduğunu söyledi.
Karaman, bu okul ile Artvin'den Türk futboluna önemli isimler kazandırılacağına inandığını vurgulayarak, öğrencilere eğitim ve spor hayatlarını birlikte yürütmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.
Futbol okulunun işleyişi konusunda Yıldırım'dan bilgi alan Karaman, öğrenci ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım, ziyaretin anısına Karaman'a Artvinspor forması ve atkısı hediye etti.
Kaynak: AA
Artvin , Ünal Karaman , Futbol , Karaman , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:54 "Kütahyaspor'un başarısı için belediyenin tüm imkanları kullanılacaktır"
16:49 Karate 1 A Serisi Kanada'da başladı
16:41 Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç
16:37 Buz pateninde milli mesai - KOCAELİ
16:31 Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan 4 imza
16:25 Antalya Open başladı
16:23 Kasımpaşa, 2 Temmuz'da sahaya iniyor