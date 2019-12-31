Ünal Karaman'dan havalimanında taraftarlara duygusal veda

Trabzonspor'la dün yollarını ayıran Ünal Karaman, ayrılık sonrası şehirden ayrılırken taraftarlar havalimanından tecrübeli teknik adamı uğurladı.

Büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Ünal Karaman, uçağa binmeden önce kısa bir açıklama yaptı.

"TAKIMINIZA VE HİZMET EDENLERE SAHİP ÇIKIN"

Taraftarlardan yönetime ve takıma destek olmalarını isteyen Karaman, "Bizim kalbimiz burasıyla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan da, yönetim kurulu da iyi şeyler yapmaya çalışıyor ama bazen oluyor, insanların üzülüp bozulduğu şeyler. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar da Ünal Karaman'ı uğurlarken, "Hakkını helal et hocam", "Burada bitmedi hocam, bitmeyecek", "Çok seviyoruz seni hocam", "Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" sözleriyle başarılı teknik adama desteklerini gösterdi.