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Ünal Karaman'dan havalimanında taraftarlara duygusal veda

Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevi sona eren Ünal Karaman şehirden ayrılmadan önce taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Ünal Karaman, havalimanında taraftarlarla duygusal bir konuşma yaparken, taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

31.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:19

'la dün yollarını ayıran Ünal Karaman, ayrılık sonrası şehirden ayrılırken taraftarlar havalimanından tecrübeli teknik adamı uğurladı.

Büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Ünal Karaman, uçağa binmeden önce kısa bir açıklama yaptı.

"TAKIMINIZA VE HİZMET EDENLERE SAHİP ÇIKIN"

Taraftarlardan yönetime ve takıma destek olmalarını isteyen Karaman, "Bizim kalbimiz burasıyla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan da, yönetim kurulu da iyi şeyler yapmaya çalışıyor ama bazen oluyor, insanların üzülüp bozulduğu şeyler. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar da Ünal Karaman'ı uğurlarken, "Hakkını helal et hocam", "Burada bitmedi hocam, bitmeyecek", "Çok seviyoruz seni hocam", "Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" sözleriyle başarılı teknik adama desteklerini gösterdi.

Ünal Karaman kimdir? Ünal Karaman hayatı ve biyografisi!Ünal Karaman kimdir? Ünal Karaman hayatı ve biyografisi!

Ünal Karaman'dan havalimanında taraftarlara duygusal veda

Ünal Karaman, Trabzonspor, Karaman, Spor


HABER YORUMLARI (9)
ONUR: hocam lütfen ankaragücüne gel gelki diplerden kurtar bizi
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ADAM GİBİ ADAM: ünal hoca kolay kolay trabzonsporu bırakcak bir karakter değildi fakat oyun içinde oyun ve oyunlar var kesinlikle. . adam gibi adam ÜNAL KARAMAN
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BAŞKAN GİDECEK: Başkan egosundan hocayı gönderiyor. Asıl başkan gitmeli bu takımdan.
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TRABZONSPOR: boş konuşma işine bak
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ÇATICI MUHSİN: bu adam niye ayrıldiki
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USTA: ÇATIDAN UÇMUŞ
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VBVC: başkan istifa
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TARAFTAR: irlandalı seni
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AHMET: Haciosmanoglu bak bak sen nasil gittin bu takimdan unal nasil gidiyor sen git ihale kotar komisyoncu zurna
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