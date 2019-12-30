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Ünal Karaman'dan son dakika ayrılık açıklaması!

Ünal Karaman, Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Karaman, "Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır." dedi.

30.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:26

Trabzonspor'un görevine son verdiği deneyimli Teknik Direktör Ünal Karaman, ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Başkan Ağaoğlu ve yönetime teşekkür eden Karaman, Kayserispor maçının ardından kararın kendisine tebliğ edildiğini açıkladı.

İşte Ünal Karaman'ın açıklamaları:

1990 senesinde tesislerinin kapısından sporcu olarak girdiğim, zaman içerisinde 2019-2020 sezonuna ismini veren "Dozer Cemil" gibi takım kaptanlığını yapma şerefine mazhar olduğum, on dokuz aydır teknik direktör olarak hizmet ettiğim Trabzonspor'daki görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Haksızlığa isyanın, mertliğin, dürüstlüğün, samimiyetin ve kadirşinaslığın tüm sokaklarına sindiği Trabzon şehrinde görev yaptığım süre içerisinde desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen başta Trabzon Valileri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanları ve Trabzon Emniyet Müdürü olmak üzere siyasi parti ayrımı yapmaksızın eski ve mevcut tüm milletvekillerine, şehrin tüm idarecilerine ve ileri gelenlerine hassasiyetleri ve kıymetli destekleri için teşekkür ediyorum.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Trabzonspor'un şanlı mazisini dolduran gurur sayfalarına yenilerini eklemek için elimizden gelenin de fazlasını yapabilmek gayreti ve anlayışı içerisinde görev yaptığımız zaman zarfında; bana bu fırsatı sunan başta Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetimine, teknik kadromuzdaki arkadaşlarıma, kulüp personeline, bu şehrin değerleri adına forma ve arma aşkıyla yüreğini ortaya koyan, gözümün değdiği, terimi harman ettiğim, bugün başka takımlarda olsalar bile yüreklerinin Trabzonspor ile birlikte attığını bildiğim tüm oyuncularıma teşekkür ederim. Yağmur, kar, fırtına demeden; gerekirse cebindeki son harçlığı harcayarak gerek iç sahada gerekse deplasmanda yanımızda olan, antrenman sahasında yahut tribünde hatta sosyal hayatın içerisinde bulunduğumuz en ufak zaman diliminde bile açık ya da zımni desteklerini yakinen müşahede ettiğim büyük Trabzonspor taraftarına gelince…Aralık ayının sonunda ve yılın en soğuk günlerinden birinde, gecenin karanlığında tesislere akın ederek, Trabzonspor taraftarlığının sportif başarının değil bir değerin, bir anlayışın, bir duruşun tezahürü olduğu gerçeğini geçmişte olduğu gibi bugün de tüm dünyaya göstererek belki de hak etmediğim bir gururu şahsıma yaşattıklarını ifade etmem gerekir. Dün gece evde eşini, çocuğunu bırakıp soğuğa aldırmadan orada bulunan ablalarımın, ağabeylerimin ve kardeşlerimin yüreklerinden kopan samimi desteğini bir ömür boyu yüreğimde yaşatacağımı bilmelerini isterim.

"BİZE YAKIŞANI YAPMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır. Geldiğimiz bu noktada hadiselerin tafsilatını tartışmanın, gönül verdiğimiz Trabzonspor camiasına zarar vereceği kanaatindeyim. Meslek ahlakı anlayışım gereği bugün "Ünal Karaman"a düşen "İsmail tevekkülü ve teslimiyeti"dir. Şartlar ne olursa olsun bize yakışanı yapmak boynumuzun borcudur. Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi, "Mum eğer yanmırsa yaşamır demek, Onun yaşamağı yanmağındadır…"

Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ayrılığının nedenlerini açıkladıAhmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ayrılığının nedenlerini açıkladı

Ünal Karaman'dan son dakika ayrılık açıklaması!

Spor


HABER YORUMLARI (10)
GÖKTÜRK: ÜNAL HOCA ÇOK İYİ İNSAN. AMA BENCE TAKTİSYENLİK YÖNÜ ZAYIF. TS NİN KADRO KALİTESİNE GÖRE YERİ İYİ DEĞİL.10 AS ELEMANI EKSİK OLAN KAYSERİYİ YENDİK AMA İKİ GOL YEDİK.SAHAMIZDA ALDIĞIMIZ MAĞLUBİYETLER BİZİ GERİDE BITAKTI.KONDİSYON YÖNÜNDEN TAKIM ZAYIF.
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CEVO: gelen adam sanki unaldan basarili olacakta
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KUZEYİN UŞAĞI: RİZE YE GELSİN BARİ. . . . SEVİYORUZ ÜNAL HOCAYI. . . . . . . .
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SK: hiç yakış madı buayrılık yolun açıkolsun büyükkaptan
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MEMLEKETİM: Su Türk anterenörleri sisirmeyin. Yoruma bak adam gibi adammis. Adam gibi adam lazim deyil futboldan anlayan birileri lazim. Bu cakma spor adamlarinin yüzünden Türk futbolunun geldigi durum ortada. Ne yönetecileri, ne anterenörleri, nede futbolculari profösyönel deyiller. Birileri cikar benim basarim tartisilmaz der. Birileri cikar adam gibi adamim der. Hakemler sahada hakem gibi deyil amir gibi mac yönetir. Balik bastan kopar. Bastaki cakma baskan ne ise memleketimin her alani her kurumu ayni.
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KÜRŞAT ELBİSTANLI: Sen önce Türkçeyi güzel yazmayı ve atasözünü doğru şekliyle öğren sonra spora yorum yap Ünal hocayı değerlendir.
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ALİ: Bir Fenerbahçeli Olarak Trabzonspor Camiasından Çıkıp Sevdiğim Biri Hatta En Çok Sevdiğim Kişi Ünal Hocadır Karakteri Tavırları Konuşmaları Kişiliği Adam Gibi Adamdır Ünal Hoca Kalsaydı Çok Başarılı Olacağına Emindim Bundan Sonraki Yaşamında Başarılar Hocam
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ŞHJ.LKJLK: ne yasın adamlar sayende ellerine geçen fırsatı kaçırmak istemiyorlar takım sayende ağasar horanı gibi iki ileri üç geri gidiyor
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ÖMER TOPÇU SPOR DOSTLUK KARDEŞLİKDIR: ünal hoacaya başarılar diliyorum adam gibi adam
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ADAM ADAM: BU ADAMIN HEYKELİNİ YAPMAYA BETON YETMEZ BETON. . AH TOKAT''IMIN AĞABEYİ TRABZONUM İÇİMİZİ YAKTIN ÜNAL HOCAMLA :((
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