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Ünal karaman'dan trabzon il emniyet müdürü alper'e ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Metin Alper'i makamında ziyaret etti.

30.09.2019 17:08Ünal karaman'dan trabzon il emniyet müdürü alper'e ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Metin Alper'i makamında ziyaret etti.
Kentteki görevinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Metin Alper'e başarılar dileyen teknik direktör Ünal Karaman, ziyarette Alper'e bordo-mavili kulübün formasını hediye etti. Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ünal Karaman'a teşekkür edip, başarılar diledi.



Emniyet Müdürlüğü, Ünal Karaman, Metin Alper, Trabzon, Spor

Kaynak: DHA

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