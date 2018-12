Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Trabzonspor'u Şampiyon Yapmadan Hiçbir Yere Gitmeyeceğim

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Ünal Karaman, Malatyaspor maçında alınan farklı mağlubiyetin ardından asla umutlarını kaybetmediklerine vurgu yaptı. Karaman, "Malatyaspor maçını sansasyonel bir skorla, bizi son derece üzen skorla kaybettik. Ama umudumuzu kaybetmedik. Hayatımız mücadelelerle geçti. Her türlü fitne fesatla mücadele ettik. Bizde farklı hiçbir şey olmadı. Ama oyuncularımız da bu sonucu hazmedemediler ki ortaya bir duruş koydular. O duruşun sonunda kazanılan 3 maç var. Bu son değil. Başlangıç olarak addedilebilecek konu olmalı. Çıktığımız her müsabaka bizim adımıza kazanma adına çıkılan müsabakadır. Çünkü en azından ringe çıktığın anda 'o yumruğu atacağım' dersin. Ekstra hiçbir çalışmamız olmadı. Ekstra hiçbir toplantımız da olmadı. Biz her daim oyuncularımızla beraberiz. Sohbetin muhabbetin içinde kendilerine ilham alacakları bir şey olmuşsa onu bilemiyorum ama ekstra bir hazırlığımız olmadı" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'U ŞAMPİYON YAPMADAN HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİM"

Camiada galibiyetlerle gelen şampiyonluk söylemleri ile ilgili soru üzerine ise Karaman, "Siz bir şeyin hazırlığı içinde olmalısınız ki o şey de size hazır olsun. Evet biz zaten mücadelenin içindeyiz. Ben söylediğimden geri adım atacak durumda değilim. Benim ağzımdan bu sezon için asla bu kelimeyi duyamayacaksınız. Biz nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı biliyoruz. Ne olduğumuzun, yeteneklerimizin de farkındayız. Biz mücadele verdik. Önemli bir kesiminiz, o saygıyı duymasanız da biz yine doğrularımızdan taviz vermeyeceğiz. Ben geldiğim ilk günden beri söyledim. 'Trabzonspor'u şampiyon yapmadan hiçbir yere gitmeyeceğim' diye... Bu da kendince hazırlık gerektirir. O hazırlığı yaptığınız anda elbette gereğini yapacaktır. Biz 'tamam gidiyoruz da, istemiyoruz' diye algılamayın. Tilki ve kümes hesabı denilebilir. Biz kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Gidebildiğimiz nokta ulaşılacak son noktadır" ifadelerini kullandı.

"GENÇ FUTBOLCULARA BEN GÜVENMEYECEĞİM DE KİM GÜVENECEK"

Karaman, genç oyunculara yeni isimlerin katılıp katılmayacağı ile ilgili soru üzerine ise şunları söyledi: "Genç futbolculara ben güvenmeyeceğim de kim güvenecek. Biz de genç yaşta milli takım forması giydik. Bize güvenenleri mahcup etmemeye çalıştık. Bu arkadaşlarımızın yeteneklerine haksızlık olur. Mutlaka kriz ortamı varsa ortada fırsat vardır. Bu kardeşlerimiz bunu değerlendirdi gibi düşünülebilir. Bunların henüz geldikleri nokta yok. Şu anda henüz başındalar. Her maçta yeni tecrübeler, acıyı, sevinci, kısmen ihaneti görüp yaşayacaklar. Bununla beraber beslenip büyüyecekler, Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet edecekler. Elbette son değil. 19 takımımızda, 21 takımımızda sonuçta pilot takımımız var... Göze batan oyuncular var. Evet forma şansı verdik. Bu arkadaşlar fena gitmiyor. Daha çok çalışacaklar, daha çok üzerine koyacaklar ve daha çok Türk futboluna hizmet edecekler. Bizim onlardan beklentimiz o."

"RİZESPOR MAÇI BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAHA ZOR OLABİLİR"

Oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili olarak ise tecrübeli teknik adam, "Matematiksel olarak baktığınızda hem Beşiktaş hem de bizim açımızdan zor bir müsabaka. Ben bu ligde oynadığımız hiçbir müsabakayı bir diğerinden farklı görmüyorum. Belki Rizespor maçı Beşiktaş maçından daha zor olabilir. Beşiktaş bu ülkede son derece saygı duyduğumuz camia. Başında içimizden biri var. Son derece saygı duyduğumuz hoca. Onlar açısından da zor olacak. Hedefimiz iyi temsil etmek, sonucu hep beraber göreceğiz" diye konuştu.