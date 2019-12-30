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Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine Hacıosmanoğlu'ndan tepki

Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine, "Ünal Karaman'ın bu şekilde konuşması çok çirkindir. Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır." dedi.

30.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:05

Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'un Ünal Karaman ile yollarını ayırmasıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Ünal Karaman'ın, basın toplantısında söylediği "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözüne tepki gösteren Hacıosmanoğlu, birlik beraberlik çağrısında bulundu.

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

"Trabzonspor'da dün gece yaşanılan karışıklıklar elbette bizi de rahatsız ediyor. Ünal Hoca iyi bir insan, biz de çalıştık kendisiyle ama şu anki tabloya baktığınız zaman da çok kaliteli bir kadrosu var. Başkanından yönetimine bu takıma maddi manevi destek bir olan bir sürü insan var. Tarihinde hiç görmediği kadar destek görmüş bir takım. En büyük şansımız da rakiplerimiz olan 3 takımın da hem geçen sene hem de bu sen en kötü sezonlarını yaşıyor olmaları. Geçen sene de yaşadığımız tek üzüntü vardı. Kazanacağımız bütün maçları açık ara şampiyon olacağımız sezonda kazanamadık. Neyse tecrübe kazanacağız dedik hoca yetiştireceğiz dedik ama bu sezona başladık yine rakiplerimiz kötü durumda.

"KAYSERİ'YE 6 TANE ATMAK YAKIŞMADI BİZE"

Kayseri bizim kardeş takımımız 6 tane atmak yakışmadı bize. Ama 16 maçın 13'ünde öne geçip de kazanamayan bir Trabzonspor gerçeği var ortada. Kamuoyunda tepki gösterirken bunların da dikkate alınması lazım. Ünal bizim evladımız diyoruz. Bu camia da şampiyonluk bekliyor bu yatırımlar onun için yapılıyor. Hocanın sahada takımı okuma ve yönlendirmedeki eksiğini kapatmak için de bugün vakıf olduğum konu da beni çok üzdü.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"BU KELİMELERİ KONUŞAN O KELİMELERİN ALTINDA KALIR"

Trabzonspor'u bu kadar özümsemiş bir hocanın Trabzonspor'un başkanlık makamıyla ilgili konuşurken çok dikkat etmesi lazım. Kullandığı cümleler Ünal hocaya da yakışmadı. Onları düzeltme gereği de hisseder. Arkasında hangi güçler olursa olsun Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' şeklinde konuşması çok çirkindir. Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır.

"GÜN BİRLİK ZAMANIDIR"

Onun için camiaya seslenmek istiyorum. Ahmet başkana ve ona bugüne kadar sınırsız maddi manevi destek veren insanlara karşı bu işin Trabzonspor'a karışması için organize unsuru yapanların düşüncesi doğrultusunda değil de Trabzonspor'un önümüzde yaşayacağı ikinci bir devre var. O devrede nasıl birlik beraberlik içerisinde bu takımı şampiyonluğa nasıl taşırız. Verilen bu emekler boşa gitmesin diye şimdi gün birlik zamanıdır. Hocayla yollar ayrılmıştır. Bundan sonra Trabzonspor'u nasıl şampiyon yaparız. Bunun desteğini verelim. Sezon sonu da sevinen biz olalım.''

Ünal Karaman'ın

Spor


HABER YORUMLARI (10)
OĞUZ ÇELİK: Koçum herşey para değildir. Ünal hoca kendini ispat etmiş birisi Trabzon boğazına kılçık olur
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MEDYA UZMANI: Ünal hoca taktik bilmiyor diyor. Belki tik tok bilir diyor
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ADINIZI YAZIN: sacmaladin durdun arkadas unala hanki ozel futpolcuyu aldiniz unal katar alt yapitan oyuncu cikaran hocami geldi bu takima yeni cocuklarl bu kadar basarili oldu baskasi olsaydi su an herhalde san siralarda yer elirdik
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ADINIZI YAZINAZAPAY: trabzonsporun başında sen olduğun sürece başarı glemz sen bir defol git artık
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FETİ: bunlar bu kafayla zor. . . . . . . . ne diyeyim. . . . idareci idare eder germez. kendi teknikdirektörünün arkasında duramayanlar
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CEM: Çakma kabadayı
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AZAPAY: sen kimsinki ünala laf edecek seni herkes tanıyor başkan olmuşsun ama konuşmayı bilmiyorsun biraz edepli olmalı insan sana ünalı yedirmeyiz merak etme
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KARDEŞ TAKIMA KIYAK MI YAPILSIN DİYOR BU: BU koca kulübe başkanlık yapmış adamın dediğine bak, Kayseri''ye 6 atmak biza yakışmadı. Çünkü kardeş takım diyor. Daha da bir şey izah etmeye gerek var mı bilmiyorum?. . . İşte bizim ve futbolumuzun özeti ve geleceğine dair özet bu sözler. .
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1907: Teşekkürler . . . .
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..: kime, ona mı, buna mı, , ,
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