Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine Hacıosmanoğlu'ndan tepki

Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'un Ünal Karaman ile yollarını ayırmasıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Ünal Karaman'ın, basın toplantısında söylediği "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözüne tepki gösteren Hacıosmanoğlu, birlik beraberlik çağrısında bulundu.

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

"Trabzonspor'da dün gece yaşanılan karışıklıklar elbette bizi de rahatsız ediyor. Ünal Hoca iyi bir insan, biz de çalıştık kendisiyle ama şu anki tabloya baktığınız zaman da çok kaliteli bir kadrosu var. Başkanından yönetimine bu takıma maddi manevi destek bir olan bir sürü insan var. Tarihinde hiç görmediği kadar destek görmüş bir takım. En büyük şansımız da rakiplerimiz olan 3 takımın da hem geçen sene hem de bu sen en kötü sezonlarını yaşıyor olmaları. Geçen sene de yaşadığımız tek üzüntü vardı. Kazanacağımız bütün maçları açık ara şampiyon olacağımız sezonda kazanamadık. Neyse tecrübe kazanacağız dedik hoca yetiştireceğiz dedik ama bu sezona başladık yine rakiplerimiz kötü durumda.

"KAYSERİ'YE 6 TANE ATMAK YAKIŞMADI BİZE"

Kayseri bizim kardeş takımımız 6 tane atmak yakışmadı bize. Ama 16 maçın 13'ünde öne geçip de kazanamayan bir Trabzonspor gerçeği var ortada. Kamuoyunda tepki gösterirken bunların da dikkate alınması lazım. Ünal bizim evladımız diyoruz. Bu camia da şampiyonluk bekliyor bu yatırımlar onun için yapılıyor. Hocanın sahada takımı okuma ve yönlendirmedeki eksiğini kapatmak için de bugün vakıf olduğum konu da beni çok üzdü.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"BU KELİMELERİ KONUŞAN O KELİMELERİN ALTINDA KALIR"

Trabzonspor'u bu kadar özümsemiş bir hocanın Trabzonspor'un başkanlık makamıyla ilgili konuşurken çok dikkat etmesi lazım. Kullandığı cümleler Ünal hocaya da yakışmadı. Onları düzeltme gereği de hisseder. Arkasında hangi güçler olursa olsun Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' şeklinde konuşması çok çirkindir. Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır.

"GÜN BİRLİK ZAMANIDIR"

Onun için camiaya seslenmek istiyorum. Ahmet başkana ve ona bugüne kadar sınırsız maddi manevi destek veren insanlara karşı bu işin Trabzonspor'a karışması için organize unsuru yapanların düşüncesi doğrultusunda değil de Trabzonspor'un önümüzde yaşayacağı ikinci bir devre var. O devrede nasıl birlik beraberlik içerisinde bu takımı şampiyonluğa nasıl taşırız. Verilen bu emekler boşa gitmesin diye şimdi gün birlik zamanıdır. Hocayla yollar ayrılmıştır. Bundan sonra Trabzonspor'u nasıl şampiyon yaparız. Bunun desteğini verelim. Sezon sonu da sevinen biz olalım.''