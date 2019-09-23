Haberler » Güncel » Haber

Ünal Karaman: "Kaybettiğimiz için üzgünüm"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

23.09.2019 23:00Ünal Karaman:
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karaman, maç adına çok fazla yorum yapmayacağını ifade ederek, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok fazla maçın adına yapılacak yorum yok. Maç genelinde istekli ve arzulu oynayamaya çalıştık. Özellikle deplasmanlarda penaltıda dahil olmak üzere bulduğunuz pozisyonları yapamadığınız da zorlanırsınız. Bizde bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
(İHA)

Ünal Karaman, Ersun Yanal, Sivasspor, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:41 - 16 Yasındaki İklim Aktivisti Greta Thunberg: "Boş Sözlerinizle Çocukluğumu ve Hayallerimi...
23:41 Erdoğan: iklim değişikliği, sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur
23:40 Çavuşoğlu, avusturya dışişleri bakanı alexander schallenberg ile görüştü
23:38 Başkentte alt geçide devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
23:37 Çavuşoğlu, bm genel merkezi'nde sdg hedeflerini anlattı
23:36 Fransa, Almanya ve İngiltere, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın petrol...
23:36 Erdoğan iklim değişikliği, sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur