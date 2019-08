Ünal Karaman: "Oyuncuların mücadelesinden memnunum"

İSTANBUL - Kasımpaşa'nın dirençli bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Avrupa maçı öncesi kazanmak istiyorduk. Karşımızda dirençli bir Kasımpaşa vardı. Her şeye rağmen kazanabilirdik" dedi. Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Avrupa maçı öncesi kazanmak istiyorduk. Karşımızda dirençli bir Kasımpaşa vardı. Her şeye rağmen kazanabilirdik. Oyuncuların mücadelesinden memnunum. Hataları düzeltiriz. Oyuncularımın niyetiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Elbette zaman zaman yorgunluklar oldu. Umarım perşembe günü de ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bize yakışan skorla Türkiye'ye döneriz" ifadelerini kullandı."Biz yoruluyoruz deme hakkımız yok"Yoğun bir maç trafiğinden geçtiklerinin hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Bu müsabakalar oynanacak. Ne kadar yorgunuz deseniz de oynanacak. Biz de o düşünceyle 4 oyuncumuzu dinlendirerek başladık. Özellikle savunmada buna karşılık verebilecek oyuncular var. AEK maçından da bize yakışan oyunu oynayıp dönmek istiyoruz. AEK maçını oynayıp yol geliyorsunuz, sonra diğer maçı oynayacaksınız. Ama ne benim, ne oyuncuların şikayet durumu yok. 'Biz yoruluyoruz' deme hakkımız yok. İnşallah iyi skorla döneceğiz" şeklinde konuştu."İhtiyaç durumuna göre transferi değerlendireceğiz"Transfer çalışmalarının devam edip etmeyeceği yönünde gelen bir soruya ise Karaman, "Tabii ki kulüp içindeki rekabet anlamında gerekli doneleri gerekli profesyonellerle konuşuyoruz. Mali disipline ve onun ötesinde de alınan oyuncular aile ortamını bozmamalarına hassasiyet gösterilmesi gerek. En az hatayla bu dönemi geçmeliyiz. Eldeki oyuncular özverili mücadele ettiler. O bizi bir takım yaptı. Bu sene takıma katılanlar da ailemizi biraz daha genişletti. Transfer dönemi bitene kadar ihtiyaç durumuna göre bunu değerlendiririz" diye cevap verdi."Olmayan bir transfer üzerine yorum yapmam"Bordo-mavili takıma transferi konuşulan Daniel Sturridge'ye verilecek yüksek maaşın takım içindeki dengeleri etkileyip etkilemeyeceğine de değinen Ünal Karaman, "Olmayan bir transfer üzerine yorum yapmak abes olur. Her konuşulan transfer üstüne yorum yaparsak bu için üstesinden gelemeyiz. Mutlaka işin ilgilileri takım kimyasını da dikkate alacaklardır. Hiç kimse birbirinin aldığı paranın üzerine hayal kurmaz. Herkes kendi ücretine şükreder ve onun karşılığı için sahada mücadele eder. Bizim kimyamızı kimse bozamaz, takımımızın harcı sağlam" dedi."Her müsabakaya kazanmak için çıkacağız"Tecrübeli çalıştırıcı, yollarına maç maç devam edeceğini ve henüz sezon başından şampiyonluk beklentisi içine girilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Biz kendimize yakışan oyunla, saha içi duruşla, rakibe karşı üstünlük kurup, maç sonu da elini sıkarak ayrılmak isteriz. Çok erken farklı yerlere koyup camiamızı farklı beklentiler içine sokmayı doğru bulmuyorum. Oyuncularım gerçekten profesyonelliği üst seviyede yaşıyor. Bu bize farklı bir güven veriyor. Aman ben hiçbir zaman ikinci maç dururken 34. maçı konuşmam. Bu ligde hiçbir maça mutlaka kazanırım diye çıkmam. Her müsabakaya kazanma adına çıkacağız. Lig bittiğinde hangi pozisyonda olacağımızı göreceğiz" açıklamasında bulundu.Ünal Karaman, ayrıca Abdülkadir Ömür'ü de farklı pozisyonlarda deneyeceğini, genç oyuncunun her bölgede oynayabilecek yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA