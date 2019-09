Ünal Karaman: "Saygın bir rakibe karşı oynayacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, saygın bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, alacakları puanlarla ülkeye mutlu dönmek istediklerini söyledi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve savunma oyuncusu Joao Pereira UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacakları İspanyol ekibi Getafe karşılaşması öncesi Alfonso Perez Stadyum'nda basın toplantısı düzenledi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, saygın bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Şehrim, camiam ve ülkem adına burada olmaktan mutluyum. Tabii bu tür müsabakalar oldukça zor müsabakalar. Hem bizim açımızdan hem de rakibimiz açısından. Rakibimizin ligdeki durumuna, pozisyonuna ve disiplinine baktığımızda oldukça saygı duyacağımız bir rakip olduğunu ifade etmeliyim. Bu bize ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. Elbette ki kendimizi hangi pozisyonda test edeceğimiz noktasında iyi bir test olacak. Bize yakışan bir oyun hedefliyoruz. Daha sonrasında da alacağımız puanlarla bizi mutlu edecek şekilde ülkemize dönmek istiyoruz. Sistemi oyuncu belirler ama bu bir anda 'benim elimde şu oyuncu var' diyerek bir günde yapacağınız bir iş değil. Ama oyun içerisinde anlık değişimler de yapabiliyorsunuz. Özellikle forvet hattında elimizde kullanabileceğimiz oyuncular söz konusuydu. Geçen yıldan idmanlıyız, birçok zorlukla mücadele ettik. Bu zorlukta bizimle beraber olup, bizimle bu acıyı paylaşan ve empati yapan insanlar var. Bir de kendi içerisinde baskı oluşturduğunu zanneden bir kitle var. Biz her türlü olasılığa karşı hazırlıklı bir karakterde olduk ve bu karakter bizi güçlü yaptı. Biz yine kendi oyunumuzu oynayacağız diyoruz ama maalesef saha içerisine çıktığınız anda o oyuncuların olması gerekiyor ki o oyunu oynayabilesiniz. Bu az forma şansı bulan arkadaşlarımızın ya da aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın özverisiyle bizi daha iyi noktaya taşıyabileceği bir oyun anlayışımız olacak. Bunda zaman zaman zorlanmalar olacak, aksamalar olacak ama biz ne yaptığımızı ve nereye gittiğimizi biliyoruz. Oyuncularımızın karakterini ve yüreğini biliyoruz. Onun için biz bunu bildikten sonra çok fazla baskı oluşturabilecek insanların düşünce ve baskılarının kendi hinterlandı içerisinde kalacağını söylemekte fayda var. Biz güveniyoruz. Oyuncularımız eksildi ama yine sahaya çıkacak yürekli oyuncularımız olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.



Pereira: "İşi işler yapacağımızı düşünüyorum"



Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira ise, "Buraya çok heyecanlı geldik. Buraya gelmeden önce iki ön eleme geçtik ve bunları atlatıp buraya geldik. Dolayısıyla bu bize büyük bir heyecan ve mutluluk veriyor. Türkiye'yi ve yaşadığımız şehri temsil etmek bizler için çok mutluluk verici bir durum. Maç maç düşünmeye çalışıyoruz. Her maçı kendi içinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Genç ve tecrübeli oyuncuların oluşturduğu bir kadromuz var. Avrupa'da çok maç oynamış arkadaşlarımız da var, genç olup ilk kez bu arenaya çıkacak olan arkadaşlarımız da var. Bunun da güzel bir karışım olduğunu, bu arkadaşlarımızla birlikte iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi. - MADRİD

Kaynak: İHA