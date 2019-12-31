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Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı

Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, Trabzon'dan ayrıldı.

31.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:18 Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı
ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, Trabzon'dan ayrıldı.

Trabzonspor ile dün yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman, Trabzon'dan ayrıldı. Trabzon Havalimanı'nda bir grup bordo-mavili taraftarın yolcu ettiği Karaman, sevgi gösterisiyle karşılaştı. Taraftarlarla bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Kalbimiz burayla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bazen insanların üzüldüğü, bozulduğu zamanlar olabiliyor. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın" şeklinde konuştu.

Taraftarların, "Bu burada bitmedi. Bekleyeceğiz hocam" şeklinde yanıt verdiği Karaman, "Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" sloganlarıyla uğurlandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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