Haberler » Spor » Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı - Spor

Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı

Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, Trabzon'dan ayrıldı.

31.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı
Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, Trabzon'dan ayrıldı.

Trabzonspor ile dün yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman, Trabzon'dan ayrıldı. Trabzon Havalimanı'nda bir grup bordo-mavili taraftarın yolcu ettiği Karaman, sevgi gösterisiyle karşılaştı. Taraftarlarla bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Kalbimiz burayla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bazen insanların üzüldüğü, bozulduğu zamanlar olabiliyor. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın" şeklinde konuştu.

Taraftarların, "Bu burada bitmedi. Bekleyeceğiz hocam" şeklinde yanıt verdiği Karaman, "Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" sloganlarıyla uğurlandı. - TRABZON

Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:56   Bandırma, Türkiye Kupası'nda iddialı - Spor
00:14   Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı - Spor
22:14   Max Kruse ve Fırat Aydınus'un performansı geceye damga vurdu - Spor
19:25   Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! - Spor
19:04   Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı - Spor
18:45   Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Her zamankinden daha fazla destek istiyorum" - Spor
18:25   Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı - Spor
15:37   Naz Aydemir Akyol: "Olimpiyatlara katılma şansımız yüksek" - Spor
14:23   Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel: "2-3 oyuncu transfer edeceğiz" - Spor
1.01.2020 02:06:40